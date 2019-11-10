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بيروت- الوكالات: أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ندى بستاني، أن أولى عمليات حفر آبار النفط قبالة سواحل لبنان ستبدأ في غضون شهرين.

وقالت بستاني، في تصريح للصحافيين خلال إشرافها على وصول معدات لعمليات حفر أول بئر استكشافية للنفط، في مرفأ بيروت، امس «جميعنا يعرف أهمية هذا القطاع لبلدنا ونتمنى أن نترك صورته كما هي». وأضافت أن قطاع الطاقة يعد «أهم قطاع في لبنان ويجب أن نترك صورته نظيفة وصورة أمل للبنانيين»، مؤكدة «بين كانون الأول والثاني سنبدأ عمليات الحفر».

ولفتت بستاني «لقد بدأنا الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر استكشافية في لبنان، المستوعبات هنا، والمعدات وصلت». وتابعت «نحن مستمرون بالإجراءات التنفيذية في البلوك (النفطي) رقم 4 (قبالة الساحل الشمالي لبيروت) قريباً جدا وستصل معدات أخرى، ومن بعدها باخرة الحفر ونضع لبنان على الخريطة النفطية».

جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية أعلنت في فبراير عام 2018 عن تلزيم عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر في أول رقعتين نفطيتين قبالة السواحل اللبنانية، الأولى تحمل الرقم 4، وتقع قبالة الساحل الشمالي لبيروت، والثانية تحمل الرقم 9، وتقع عند قبالة السواحل الجنوبية عند الحدود مع إسرائيل. وفاز بالمناقضات النفطية كونسورتيوم يضم ثلاث شركات هي «نوفاتيك» الروسية و«توتال» الفرنسية و«ايني» الإيطالية.

