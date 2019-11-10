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واشنطن- الوكالات: قام رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ بخطوة اضافية على طريق الترشح للسباق الى البيت الأبيض بتقديمه ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية الاباما. ولم يعلن الملياردير البالغ من العمر 77 عاما مؤسس وكالة للأنباء المالية تحمل اسمه، ما اذا كان سيخوض السباق الرئاسي في 2020. لكن تقديم ترشحه في ولاية الاباما الجنوبية يسمح له بابقاء كل الخيارات متاحة امامه. وبعد اعلان بلومبرغ انه يفكر في خوض السباق الرئاسي، سعى نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين، لتأكيد ثقته بالفوز. وقال بايدن في مينة كونكورد بولاية نيوهامشير حيث قدم ترشحه رسميا للانتخابات التمهيدية انه «لايواجه اي مشكلة» مع احتمال دخول مايكل بلومبرغ السابق، لكنه اكد انه سيمثل افضل سد لمنع دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

وعلق ترامب بازدراء على احتمال ترشح بلومبرغ. وقال ان «مايكل القصير سيفشل»، في اشارة الى قامة بلومبرغ الذي يبلغ طوله حوالى 170 سنتيمترا. واضاف «في الواقع اعتقد انه سيضر ببايدن». وكان بلومبرغ الذي شغل منصب رئيس بلدية نيويورك 12 عاماً، صرح في ماس انه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن (76 عاما). ويشير تبدل موقفه الى تشكيكه فعليا في فرص فوز بايدن. وقال هاورد ولفسون مستشار بلومبرغ انه «تزداد مخاوفه من الا تكون مجموعة المرشحين الحالية في موقع يسمح لها بالنجاح».

وذكر موقع «أكسيوس» الالكتروني السياسي ان بلومبرغ الذي يملك واحدة من اكبر ست ثروات في العالم حسب تصنيف فوربس مستعد «لانفاق المبالغ اللازمة لدحر ترامب».

من جهة ثانية قال الرئيس الأميركي انه غير قلق بشأن التحقيق الخاص بمساءلته بعدما اصبحت جلسات الاستماع لأقوال الشهود علنية لكنه عبر عن عدم رغبته في دعم الاجراء بالسماح لكبير مساعديه بالشهادة في جلسة مغلقة. وقال ترامب الذي نفى ارتكاب اي مخالفات «لا ينبغي لهم ان يعقدوا جلسات علنية. هذا احتيال». وما زال محققون من مجلس النواب يسعون للحصول على شهادات من شخصيات في جلسات مغلقة ومنهم القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني الذي استدعي للشهادة يوم الخميس لكنه لم يحضر يوم الجمعة.

