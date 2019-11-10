عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقتطفات من كتاب بعنوان «تحذير» نشره مؤلف مجهول ادعى أنه مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، كشف فيه أسرارا عن أركان إدارة الرئيس دونالد ترامب. وحسب الكتاب المنشور، فإن كبار المسؤولين في إدارة ترامب فكروا في تقديم استقالة جماعية العام الماضي في محاولة منهم لإطلاق صرخة تحذير من سلوك الرئيس، لكنهم عدلوا عن الفكرة خوفا من زعزعة استقرار الحكومة.

وحذّر الكاتب مما دعاها صورة قاتمة عن الرئيس واصفا إياه بالشخص غير الكفء، وبأنه يشكل خطرا على البلاد التي انتُخب لقيادتها. وتحدث الكاتب أيضا عن سلوكيات ترامب تجاه موظفات في إدارته قائلا «كنت أجلس في صمت مزعج بينما ترامب يعلق على مظهر امرأة ما أو أدائها لطالما سخر من الوزن والأزياء. يستعمل كلمات مثل حلوتي وحبيبتي لمخاطبة المهنيات المحترفات هذه هي بالضبط طريقة التصرف غير المناسبة في بيئة العمل». وادعى الكاتب أن ترامب طلب من محامي البيت الأبيض أن يصيغوا مشروع قانون لإرساله الى الكونغرس لتقليص عدد القضاة الفدراليين وذلك على خلفية نقضهم عددا من سياساته، ومنها حظر السفر الذي وقعه عام 2017. كما وصف ترامب بأنه متخوف من حصول انقلاب ضده، كما أنه يرتاب من موظفيه الذين يسجلون ملاحظات.

