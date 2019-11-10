عربيات ودوليات

سيدني- أ. ف. ب: قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأُصيب عشرات آخرون بجروح في حرائق غير مسبوقة لا تزال مستعرةً في شرق أستراليا أتت على 150 منزلاً على الأقل. وعثِر على جثّة في مبنى متفحم قرب بلدرة تاري، وفق الشرطة، فيما عثر على جثة رجل داخل سيّارة، بحسب ما قالت فرق مواجهة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز. وأضافت أنّ امرأةً توفّيت أيضًا على الرّغم من الجهود التي بذلها الأطبّاء على مدى ساعات لإنقاذها. وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه في حال الضرورة يمكن استدعاء الجيش للانضمام إلى 1300 رجل إطفاء يكافحون قرابة 100 حريق على امتداد مساحة توازي ألف كيلومتر. وقال موريسون «أفكاري مع الذين خسروا أرواحهم ومع عائلاتهم» فيما تطوع مئات المدنيين للتصدي للحرائق في أحيائهم.

وأقرّت فرق الإطفاء بأنّها تُواجه صعوبات في التصدّي للحرائق الأكثر خطورة، وهي بعدد ثمانية من أصل نحو 100 بؤرة مشتعلة في المناطق الريفيّة في ولايتَي نيو ساوث ويلز (جنوب- شرق) وكوينزلاند (شمال-شرق) وفي محيط بريزبن في سيدني. وأتت الحرائق على مدارس و150 منزل على الأقل فيما اضطرت السلطات على إخلاء مراكز توقيف ودور للمسنين.

