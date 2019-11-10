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البرازيل: لولا دا سيلفا يتعهد بـ«النضال» بعد خروجه من السجن


برازيليا- أ. ف. ب: أعلن الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فور خروجه من السجن أنّه سيواصل «النضال» من أجل البرازيليين، بينما كان في استقباله حشد من انصاره اليساريين في كوريتيبا (جنوب) حيث سجن لأكثر من عام ونصف العام. وخرج لولا (74 عاما) سيراً على الأقدام من مقر الشرطة الفيدرالية حيث كان مسجونا بعد ادانته بالفساد وعانق انصاره وحياهم بقبضة مرفوعة.
وتعهد لولا الذي يعد من الشخصيات التاريخية لليسار البرازيلي، أمام الآلاف من أنصاره بـ«مواصلة النضال»، وقال «أريد مواصلة النضال لتحسين حياة البرازيليين». وقال احد أنصار الرئيس البرازيلي الاسبق، بيدرو كارانو إنّ «الجميع يتوقون (لهذه اللحظة)، مرّ 580 يوماً، نحن سعداء جداً وهذا نصر كبير».


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