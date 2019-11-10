آراء

استمعت لفيديو طريف لوالدة طفل في احدى المدارس الخاصة، حيث انتقدت الكثير من الأساليب التدريسية المتبعة في معظم المدارس الخاصة، والتي رأت بعدم جدواها وفائدتها، وسوف اتوقف بشكل خاص على تلك الأساليب المتبعة والتي تم في الواقع تفريغها من محتواها الحقيقي، ولهذا اصبحت تلك الأساليب ليست اكثر من عبء على اولياء الأمور، ولا تعبر عن حقيقة المستوى التعليمي او الحصيلة العلمية التي يتلقاها الطالب.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقوم المدرس بشكل دوري على اختيار طالب ليكون نجم الاسبوع «ستار اوف ذا-ويك»، ففي معظم المدارس الخاصة التي في الكويت او حتى بعض الدول العربية، يأتي هذا الاختيار لمجاملة اولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ طائلة في التعليم، حيث يعتقد اولياء الأمور بأن هذا الاختيار مبني على المستوى التعليمي للطفل، بينما في الواقع ان الاختيار جاء لمجاملة الطالب او حتى معاقبة طلاب اخرين لاشعارهم بالغيرة لاسيما تلك الفئة التي لا يستطيع المدرس السيطرة عليها، بينما في الدول المتقدمة، يأتي هذا الاجراء بشكل دوري وعلى جميع الطلاب ليتحملوا المسؤولية في ادارة الفصل وتنظيمة مع المدرس، فهو اختيار ليس مبني على المستوى الدراسي للطفل.

كذلك الحال مع تطبيق فكرة التسلية مع الرياضيات، حيث في معظم المدارس الخاصة، يقومون بتخصيص يوم كامل، وبحضور اولياء الأمور مصطحبين معهم ابناءهم، حيث يتم حشرهم في صالة، وفيها عدد من الالعاب ويتم دعوة هؤلاء الطلاب للعب مع الأرقام فتتحول الفعالية الى سيرك كارثي وتزاحم لا جدوى منه، فما الفائدة التي يجنيها الطالب او حتى اولياء الأمور من حضور مثل هذه الفعالية والتي يفضل معظم الطلاب عدم حضورها والمكوث في البيت، وذلك بسبب ان تطبيق الفكرة جاء بصورة خطأ ففي الدول المتقدمة، فكرة التسلية مع الرياضيات لا تحدث بشكل موسمي بل هي بصورة يومية، حتى تصبح الرياضيات المادة المحببة لجميع طلاب الفصل وليس فئة ما يطلق عليها «بالنيرد» ، فهي فئة تكاد تكون تلاشت في العالم المتقدم، بينما لا تزال موجودة في الدول المتخلفة، فالرياضيات اصبحت لغة حياة ومعاملة يومية، ولم تعد معادلات يصعب فهمها الا في عالمنا الغريب.

نفس الأمر مع مسابقات القراءة، والتي في دولنا تحولت الى مسابقات، بينما هي اسلوب تعليمي ومنهج قائم بشكل يومي، ففي كل يوم يأتي الطالب بقصة من المدرسة بحيث تتماشى مع مستواه التعليمي ليقرأها في المنزل، ويدون ملاحظات بسيطة لا تتعدى السطر الواحد، وهي مهمة سهل القيام بها في ظل عدم وجود واجبات منزلية، في حين اطفالنا منذ العودة من المدرسة يغرقون في تلك الواجبات التي اصبحت من الماضي في الدول المتقدمة، فكثرة الواجبات اصبحت مؤشرا حقيقيا على تخلف التعليم.

