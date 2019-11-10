آراء

حكى دلفين صغير قصة وطنه، بادئا حديثه بأنه كان يتذمر مما يراه من أوضاع متشائمة جعلت منه فاقد الأمل ولا يرى غير مستقبل مظلم، فهو يعيش في «بحيرة الدلافين» الجميلة والمحاطة بغابة تضم في داخلها عالما متغيرا، جزء منه متأزم، ويعيش في هذه الغابة حيوانات منهم الأليف ومنهم المفترس، ولأن البحيرة الصغيرة تحمل بداخلها خيرات كثيرة فهي مطمع حيوانات الغابة المفترسة ومطمع من قبل مجموعة منحرفة من الدلافين من أهلها والذين يبحثون عن مصالحهم فقط.

يقول هذا الصغير بأن الأجواء المحبطة وكلام الكبار المتشائم نزع من داخلي الطموح وجعل مستقبلي غامضا، مرتبكا عند كل تحد ويائسا من صدى ما أسمع فكما يقال بأن الفرص انعدمت والابواب أغلقت حتى خُلقت أجواء نثرت شحناتها السلبية في البحيرة أوصلت وجيلي الى قناعة بأن بحيرتهم سوف تتبخر وتنشف في المستقبل القريب.

تتغير ملامح الدلفين الصغير ويدب الحماس في نبرة صوته ويقول على هذا كنت أتصارع مع قناعاتي الأكثر تفاؤلا مما يقال فبحثت لأجد تحليلا لأحد الدلافين الحكماء، فسر في تحليله سياسة البحيرة الحكيمة والحذرة والتي تهدف لصنع التوازن بين علاقاتها الخارجية من ناحية ومن ناحية أخرى تضمن الاتزان والاستقرار والأمن والأمان الداخلي لبحيرتنا الجميلة، أما طبيعة أهلها فهم دلافين نبضهم متداخل مع نبض الوطن ويملك أهل الولاء منهم الشعور بأنهم أموات ان ابتعدوا عنه، ومنهم الأوفياء الذين يعملون في كل جهد لغرس الأمل لمستقبل أبنائهم ويسعون جاهدين للحفاظ على النعم التي من الله عليهم بها، ويتصرفون بحكمة ويتعاملون بحنكة مع الاوضاع فالوطن الجميل لا يخلو من ممارسات خطأ من شرائح دلافين يحتاجون الى التصحيح والتقويم.

وبكل دهشة يعقب الدلفين الصغير على تعليقات سمعها من أجانب يتمنى كل منهم بأن يكون مواطنا في بحيرة الخير التي لا يقدر أهلها النعم والأمن والأمان الذي يفقده الكثير، ويتوقف عن الحديث ويتسائل الصغير ان كان وطنه بهذا الجمال فلماذا يروج بعض الدلافين صورة مشوهة له ويرسموا ملامح الوطن للعالم وكأنه لوحة سوداء؟

وبالمقابل كيف للأجيال الجديدة الشعور بالتفاؤل والأمل وسط هذه اللوحة السوداء؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كان سعيدا هذا الصغير بالرد الذي جاءه من أحد عقلاء الدلافين والذي لخص اجابته بما يلي:

فأما لوحة الوطن فواقعنا يزهو بالجمال حتى وان وجدنا بعض البقع والتي لطختها ممارسات خطأ من بعض الدلافين، بقع نحتاج الى ازالتها والتعامل معها بحكمة، وللأسف يستغل هذه البقع ضعاف النفوس فيكبر حجمها ليشوه منظر لوحتنا بهدف الكسب الشخصي أو محاولات أهل الطمع والجشع لشق صفوف أهل البحيرة لنهب خيراتها.

أما عن الأمل فالبحيرة يا ولدي مازالت منبع الخير وستصبح أجمل على أياديكم، نملك نعما كثيرة، علينا أن نحافظ عليها ونطمح بالأفضل فالشكر يا صغيري مفتاح للزيادة عند رب العباد، والتحديات سوف تكون موجودة بأحجامها الصغيرة منها والكبيرة لن تتوقف لكن علينا بأن نعالج الخلل بحكمة ونواصل العلاج ونمد يد التواصل والمحبة بين الدلافين ونسعى جميعا لرسم مستقبل يخدم البحيرة وكل دلفين فيها، وعلينا بث الصورة المشرقة لبحيرة الخير للعالم.

وختم الدلفين الصغير حديثه بأن ايمانه اليوم بجمال وطنه قد ازداد، وحبه لوطنه سيكون شعلة حماس تدفعه لتخطي التحديات وتحقيق طموح أهل بحيرة الدلافين، وبكل ثقة قال «صدقوني بأن القادم معنا سيكون أجمل».

