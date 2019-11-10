آراء

إن ما تشهده الكويت هذه الأيام من تحركات غريبة على الشعب الكويتي من خروج لأفراد ترفع مطالبات باصلاحات سياسية واقتصادية لم تأتِ من فراغ فلقد طفح الكيل لدى الكثيرين وذلك بسبب سوء اختيار معظم نواب مجلس الأمة الذين خيبوا ظنون الشعب بل ولنقل إن هذا المجلس ضيع أحلام وطموحات كان الجميع يحلم بها.

ان الشعارات التي رفعت من مشاكل اسكانية وحلول لمشاكل القروض ومشاكل تجنيس البدون ومشاكل التعليم والصحة والطرق لم تكن مجرد شعارات فارغة بل هي واقع نعيشه في الكويت حيث وضع كل منا أمله في نواب مجلس الأمة منذ انتخابهم لكي يأتوا بحلول لتلك المشكلات.

فلقد دعا كل منا سابقا الى حسن اختيار اعضاء مجلس الأمة من خلال العمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين وذلك بالتعاون مع الحكومة والابتعاد عن التأزيم المستمر الذي عطل التنمية في البلاد وضرورة وضع حلول لكل المشكلات التي يعاني منها الشارع الكويتي والعمل على حلها باسرع وقت ولكن ما حدث أن عادت وجوه كثيرة للمجلس شعارها التأزيم والمصالح الشخصية والفئوية. وعلى الرغم من مرور نصف قرن على حياتنا النيابية إلا أن اختياراتنا لمعظم نواب الأمة جاءت سيئة للاسف الشديد، حيث بدأت بوادر التأزيم منذ البداية.

والواضح أن الشعب الكويتي سئم وشبع من النصب السياسي من معظم نواب مجلس الأمة الذين ليس معهم سوى دغدغة مشاعر الجماهير بأمور لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وابتعادهم عن أمور تمس المواطن بشكل واضح بل ونرى عجزهم عن متابعة وعلاج سوء حالة الخدمات والطرق والصحة والاسكان والتي لا يكاد المواطن يصرخ بها يوما بعد يوم الا أن نواب الأمة «عمك اصمخ» فلقد وضعوا أولويات خاصة بهم وبمصالحهم الشخصية التي تخدم مشاريعهم الخاصة حيث تحول أغلب نواب الامة الى مناديب لتخليص المعاملات لمنتخبيهم في الوزارات المختلفة وبالتالي أصبح نائب الأمة مجرد منفذ لطلبات واوامر فردية وبالتالي ابتعد عن الاوضاع العامة والمشاكل الكبرى من طرق وصحة وخلافه.

إن مشكلة معظم نواب الأمة تكمن اساسا في الناخب وليس المرشح أو النائب فالناخب هو الذي اختار هذه الوجوه وفرضها لكي تكون معبرة عن احلام وطموحات وطن بأكمله، كما أن سوء الاختيار ادى بنا الى ما نراه من الاتيان بنواب ليسوا على مستوى الكفاءة المهنية والتأثير سلبا على الحياة البرلمانية.

إن رفع مستوى الناخبين وتشجيعهم على حُسن اختيار نوابهم بما يفيد الكويت والاجيال القادمة هو الحل السحري للكويت للخروج من دوامة المشكلات الحالية.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

