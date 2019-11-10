آراء

يقول الشاعر:

«أبان مولده عن طيب عنصره

يا طيب مبتدأ منه ومختتم»

هناك من البشر من يريدون أن يشككونا في الشمس والقمر والأرض والسماء، وكما قال الشاعر:

«وليس يصح في الأفهام شيء

اذا احتاج النهار الى دليل»

من الناكرين لمولد المصطفى والحبيب المرتجى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الله تعالى: «وذكرهم بأيام الله» وكذلك ما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: «ألا ان لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها». وكرم الله تعالى أيام مواليد الأنبياء عليهم السلام وجعلها أيام سلام؛ فقال سبحانه: وسلام عليه يوم ولد، وفي يوم الميلاد نعمة الايجاد، ونعمة الأمداد، ونعمة الفرح، والنفحات والبركات، «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا». أليس من حفظ الدين تذكير المسلمين بأيام الاسلام؟ ومنها يوم ميلاد سيد المرسلين؟ أليس بعث الله محمدا ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، أترى تعظيم يوم ميلاد من الطيبات أم من الخبائث؟ مالكم كيف تحكمون؟

أما من ألف في جواز العمل في المولد الشريف،فكثيرون بل غالبية الأمة الاسلامية كابن حجر العسقلاني والسخاوي والسيوطي وابن الحاج وغيرهم و مئات العلماء أو يزيدون الا بعض من نابتة زماننا المتشددة «الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» فعندما سئل رسول الله عن صوم يوم الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه»، واذا كان الله تعالى يخفف عن أبي لهب وهو من هو كفرا وعنادا بفرحه بمولد خير البشر بأن يخفف من عذابه كل يوم اثنين في النار؛ لأنه أعتق مولاته ثويبة لما بشرته بميلاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم،كما جاء في صحيح البخاري، وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب وقال للعباس في رؤيته ما لقيت بعدكم راحة؟ الا أن العذاب يخفف عني يوم الأثنين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الأثنين وكانت ثويبة قد بشرته بمولده وقالت له أشعرت أن آمنة ولدت غلاما لأخيك عبد الله فقال لها اذهبي فأنت حرة. فأبو لهب الكافر الذي ذم في الكتاب جوزي بفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وآله سلم،وقد علق الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي قائلا:

اذا كان هذا كافرا جاء ذمه

فتبت يداه في الجحيم مخلدا

أتى أنه في يوم الأثنين دائما

يخفف عنه بالسرور بأحمدا

فما الظن بالعبد الذي كان عمره

بأحمد مسرورا ومات موحدا.

وقد نقل الصالحي في ديوانه الحافل في السيرة النبوية «سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد» عن بعض صالحي زمانه: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، فشكى اليه أن بعض من ينتسب الى العلم يقول ببدعية الاحتفال بالمولد الشريف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فرح بنا فرحنا به. ومن بركات هذا اليوم الشريف وحسن طالعه، أنه تم انشاء مدرسة المباركية بهذا اليوم المبارك،حيث تكلم السيد ياسين الطبطبائي، في الاحتفال بالمولد النبوي بديوان يوسف بن عيسى، في 12 ربيع الأول 1328هـ الموافق (22 مارس/آذار 1910)، حيث قال: «ما يفيدكم أيها السادة استماع القصة ان لم تقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم».

وأضاف: «ان القصد من تلاوة المولد هو الاقتداء برسول الله، ولا نعرف سيرته حق المعرفة الا بتعليمها، ولا نتعلمها ان لم يكن لنا مدارس ومعلمون يفيدون النشء. لا بد من سراج يضيء طريقنا المظلم، ولا سراج كالعلم، ولا علم دون مدارس».

وقد أثرت هذه الكلمة في الحضور، وفي يوسف بن عيسى بشكل خاص، فكتب مقالا يتحدث فيه عن أهمية العلم، والحاجة الى المدارس، وبدأ حملة تبرعات لانشاء المدرسة المباركية أول مدرسة نظامية في الكويت.

فكل عام والأمة الاسلامية وأهل العلم وأهل الكويت بكل خير بمولد أشرف خلق الله كلهم، ونختم بقول أحمد شوقي أمير الشعراء:

سرت بشائر بالهادي ومولده

في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم

لزمت باب أمير الأنـبيـاء ومن يمسـك

بمفـتـاح باب الله يغتنـم

