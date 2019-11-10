آراء

الاعتصام الذي أقيم يوم الاربعاء الماضي بساحة الارادة والذي ذكرت بمقالة سابقة بانه نجح مقدما فالحضور كان جيدا والاحسن وجود موافقه حكومية وترخيص، ولكن للاسف ان الاعتصام صار مثل «حارة كل من ايدوالو» وصار مثل «سوق عكاظ». أولا الترخيص الذي اعلن عنه النائب السابق صالح الملا بأن الاعتصام صامت وهو وقفة احتجاج صامتة ضد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وضعف أداء السلطة التشريعية، لكننا سمعنا ورأينا عكس ذلك في الاعتصام كل مجموعه تتكلم عن قضية معينة وكل مجموعة تكلمت باللي يهمها ولم يكن هناك اي تنسيق بين المعتصمين «كل واحد يجر النار صوب قرصه»، والأدهى من ذلك رأينا الكثير من المرشحين الذين يعتزمون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وهم يسوقون انفسهم وكأنها حملة اعلامية منقولة على بعض المحطات الفضائية وحققت لهم انتشارا بالتواصل الاجتماعي والصحافي بالمجان، وسمعنا في الاعتصام هتافات لم يكن لها اي داعٍ ولم تكن في محلها وكأن الاعتصام صار حلبة لتصفية الحسابات الشخصية سواء مع رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء ولأول مرة نسمع ان هناك شعبا يريد الاطاحة برئيس مجلس الامة وحل مجلس الامة فرئيس مجلس الامة لم يعين من الحكومة، فنحن من أوصلهم باختيارنا لأعضاء مجلس الامة الذي بدوره اوصل مرزوق الغانم الى رئاسة المجلس، وهنا علينا ان نحاسب انفسنا وننتقد اختيارنا بصناديق الاقتراع لمجلس 2016.

ولهذا عليكم ان تعتصموا وتهتفوا ضد انفسكم قبل الهتاف ضد رئيس مجلس الامة و هناك قضايا مستحقة كانت يجب التركيز عليها وتكون لها اولوية كقضية القروض ومشاكل المتقاعدين وهمومهم لكن للاسف ضاعت هذه المطالبات وسط الفوضى التي عمت في هذا الاعتصام.

نتمنى ان يكون هناك تنسيق واولويات في اي اعتصام اخر والا فلا فائدة من اي اعتصام فلابد من اهداف محددة لأي تجمع واعتصام هذا اذا اردنا تحقيق الهدف والوصول الى نتائج ايجابية. شخصيا اختلف مع رئيس مجلس الامة وانتقد اداءه فقط، ولكن ان يهتف الجميع «ارحل ارحل يا مرزوق» فأنا ضد هذه الهتافات فرئيس مجلس الامة له ايجابياته وسلبياته حاله حال اي عضو في مجلس الامة، و اذا اردتم التغيير عليكم بحسن الاختيار في الانتخابات القادمة والتصويت للافضل وأن يكون الاختيار بعيدا عن الطائفية والقبلية والعائلية، الا أنني أرى أن ذلك لن يكون بدليل ان الانتخابات الفرعية بدأت ومستمرة والاعلان عن انتخابات فرعية والتحضير لبعضها متواصل ونأتي بعدها ونطالب بحل المجلس ورحيله فهذا أمر غريب جدا وينافي المنطق.

اقول لكم اتقوا الله بالكويت واعلموا ان هناك من لايريد الخير للكويت واهلها ويريدنا ان نستمر في خلافاتنا من اجل مصالحهم الضيقة.

