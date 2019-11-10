آراء

لماذا يعترض الشعب على مجلس الأمة وهو من أختار أعضاءه؟ ولماذا يطلب الشعب التغيير وهو يملك ذلك الحق في الانتخابات القادمة وعبر صندوق الاقتراع؟ فالشعب يختار ممثليه وفق اعتبارات طائفية وفئويه ثم يعترض.

أطروحات كهذه أطلقها البعض تزامناً مع دعوة النائب السابق صالح الملا لتجمع بساحة الارادة في يوم الاربعاء الماضي بعنوان (بس مصخت) فالهدف اقناع الشعب بأن فيه العلة ومنه الخلل.

منتهى الخبث أن يُطلب من الناس أن تغير وتصوت وفق نظام انتخابي ناقص في صميم تكوينه ومختل توزانه، كمن يقص للطير جناحيه ويقول «وينه مايطير؟».

ومع هذا نجد بأن الشعب قد غير في الانتخابات الماضية ما نسبته 62% وهذه نسبة تاريخيه والانتخابات التي قبلها وصلت نسبة التغيير الى 50% كثاني أكبر نسبة تغيير في تاريخ الكويت السياسي، تلك كانت صرخة الناس عبر صناديق الاقتراع ولكنها مع هذا النظام الانتخابي صرخة في وادي الخواء.

لا ننسى أن الناس على الرغم من هذا النظام غير المتوازن أوصلت 26 «معارضاً بالاسم» قبل أن تستخدم الحكومة وسائلها في تفتيت هذا العدد الى شظايا معارضة الى درجة أن عضوا من هؤلاء تقدم بمقترح فور فوزه وبعد أن جاء يوم التصويت على اقتراحه صوت ضده.

الديموقراطية نظام عملي وليس نظريا بمعنى أنها تقوم على ضرورات الواقع لا على نظرية بعينها فالتجربة والخطأ هما أساس العملية حتى يصل النظام الى شكله النهائي، ولكن يبدو أن الحكومة لا تؤمن بالحركة الديموقراطية لا وبل تراها بالعدو الذي يهددها وتعامل الديموقراطية كعقد ألماس حبيس الأدراج تتباهى به في المناسبات الدولية.

وإلا كيف نفسر نجاح نظام الأربعة أصوات، على الرغم من شوائبه، في اسقاط نواب الفرعيات كتطور كبير في الحركة الديموقراطية قبل أن تنقلب عليه الحكومة؟

أيها الشعب أنت ضحية هذا النظام الانتخابي ولست العلة وقاعة عبدالله السالم خطفتها قوى الفساد عبر هذا النظام الانتخابي فتعديله بداية التغيير الايجابي حينها فقط على قوى الفساد أن تخشى على مصالحها وعلينا أن نرى شمس الكويت تشرق من جديد.

