دوليه

تعرض مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الانكليزي في آخر موسمين، لصفعة قبل قمته مع ليفربول المتصدر اليوم، وذلك لغياب حارسه البرازيلي الدولي ايدرسون بسبب الاصابة.وخرج ايدرسون بين شوطي مباراة سيتي واتالانتا الايطالي (1-1) الاربعاء في دوري ابطال اوروبا لاصابة عضلية.

وقال مدرب سيتي بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي «لن يكون قادرا على اللعب». وأنهى سيتي المباراة في ايطاليا مع مدافعه كايل ووكر في مركز حراسة المرمى، بعد طرد بديل ايدرسون التشيلي كلاوديو برافو قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الاصلي.وكان برافو حارسا اساسيا في سيتي قبل جلب غوارديولا للبرازيلي الذي اصبح خياره الاول في آخر موسمين.

وكشف غوارديولا عن ثقته بحارسه المخضرم في قمة ليفربول الذي يتقدم سيتي بست نقاط في الصدارة «لدينا حارس كبير إضافي. يجب ان نحترم هذا الشاب. يبلغ الرابعة والثلاثين وأمضى كامل مسيرته على أعلى المستويات».تابع «عانى في موسمه الاول لانه كان جديدا في البريميرليغ، لكن الفريق لم يكن على أعلى المستويات».أضاف «لم تتعلق كل المشكلات بكلاوديو، لكن من السهل اطلاق الاتهامات».

