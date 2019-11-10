دوليه

حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه السابع تواليا هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه أول من امس على ضيفه ميامي هيت، في يوم شهد تحقيق عدد من اللاعبين أرقاما قياسية على صعيد النقاط.

وأنهى ليكرز مباراته ضد هيت بالفوز 95-80 بفضل الثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس، بينما تمكن داميان ليلارد من تسجيل 60 نقطة في خسارة فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ضيفه بروكلين نتس 115-119، ودانجيلو راسل 52 نقطة في خسارة فريقه غولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-125 بعد التمديد، والكاميروني باسكال سياكام 44 نقطة في فوز فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب، على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-104. بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام غريمه كليبيرز، وضع ليكرز نفسه على السكة الصحيحة في موسم يأمل خلاله بالعودة لاحتلال مكانه بين الكبار.وفي مباراته الأولى في قاعته ستايبلز سنتر بعد ثلاثة انتصارات متتالية خارج أرضه، عزز ليكرز صدارته لترتيب المنطقة الغربية، بفضل لاعبه الجديد أنطوني ديفيس (26 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة)، بينما أضاف جيمس 25 نقطة وأربع متابعات وست تمريرات. وعلى رغم أن جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، لم يواصل سلسلة الـ «تريبل دابل» التي حققها في آخر ثلاث مباريات، لكنه حقق «دابل دابل» (10 على الأقل في اثنتين من الفئات الاحصائية) الـ1000.ونوّه جيمس بالأداء الجماعي للفريق، معتبرا أن ليكرز «يتمكن من العودة ولا يتأثر هذا ليس أمرا معتادا بالنسبة الى فريق لم تمض على وجود لاعبيه معا سوى فترة وجيزة، لكن هذه خصال رائعة». وفاز بوسطن سلتيكس على تشارلوت هورنتس 108-87، في مباراة فرضت على إثرها رابطة الدوري غرامة قدرها 15 ألف دولار على لاعب بوسطن ماركوس سمارت لانتقاده التحكيم.

وألحق دنفر ناغتس الخسارة بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 100-97. وفاز نيويورك نيكس على دالاس مافريكس 106-102، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 121-109، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 103 - 100، وانديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 112 - 106، وأورلاندو ماجيك على ممفيس غريزليز 118 - 86، وكليفلاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 113-100.

