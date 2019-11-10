دوليه

اختبار جديد سيكون بانتظار يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة عندما يستقبل ميلان اليومد ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي. ويخوض يوفنتوس المباراة منتشياً بتأهله المبكر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الرابعة، بعد فوزه الأربعاء على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويدخل يوفنتوس المباراة وهو على قمة لائحة الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ضيفه الذي يقبع في وسط اللائحة في المركز الحادي عشر. ولن تكون المباراة سهلة على يوفنتوس سيما أنه بات يعاني في الفترة الأخيرة قبل حسم النتيجة وكانت اخرها مباراة لوكوموتيف إذا سجل البرازيلي دوغلاس كوستا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ولم يخف مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري عدم رضاه على اداء لاعبيه في المباراة، وقال «لا يمكنني أن أكون راضيا تماما عن المباراة، لم نتفاعل بالشكل المناسب عندما تركنا مساحة كبيرة لمنافسينا، وأنا لست سعيدا بذلك، لأن لاعبينا كانوا غالبا في في النصف الثاني من الملعب، ولم تتح لنا فرصة استعادة الكرة بسرعة.

