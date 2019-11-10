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دوليه

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فوز أول لواتفورد


حقق واتفورد اول فوز له هذا الموسم اثر تغلبه على مضيفه نوريتش سيتي بهدفين نظيفين على الرغم من اكماله الدقائق الـ 25 الاخيرة بعشرة لاعبين اول من أمس في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الانكليزي. ورفع واتفورد رصيده الى 8 نقاط متخليا عن المركز الاخير الذي بات يشغله نوريتش بالذات مع 7 نقاط.وافتتح واتفورد التسجيل مبكرا بواسطة جناحه الاسباني جيرار ديلوفيو بعد مرور دقيقتين قبل ان يضيف اندري غراي الثاني (52).
وحصل مدافع واتفورد البلجيكي كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 65 على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل فريقه الدقائق الـ 25 الاخيرة بعشرة لاعبين لكنه نجح في المحافظة على فوزه الاول هذا الموسم.


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