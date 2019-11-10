دوليه

أحرز هوفنهايم فوزه الخامس تواليا وارتقى موقتا الى المركز الثاني في الدوري الالماني، بعد تخطيه بصعوبة مضيفه كولن وصيف القاع 2-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة الحادية عشرة.

ورفع هوفنهايم رصيده الى 20 نقطة، بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي يستقبل فيردر بريمن اليوم.

وحقق هوفنهايم رقما قياسيا شخصيا بفوزه في ست مباريات تواليا ضمن مختلف المسابقات. وافتتح كولن التسجيل عبر الكولومبي جون كوردوبا (34)، لكن الارميني سركيس اداميان عادل مطلع الشوط الثاني (48). وفي الدقيقة الثامنة من الوقت البدل عن ضائع، سجل الهولندي يورغن لوكاديا هدف الفوز لهوفنهايم من نقطة الجزاء بعد استشارة تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم «في ايه ار».