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دوليه

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بيع جزء من حقوق نقل كأس إسبانيا


منح الاتحاد الاسباني لكرة القدم جزءا من حقوق النقل التلفزيوني للمواسم الثلاثة المقبلة من مسابقة كأس الملك، في اسبانيا وبعض الدول الاجنبية مقابل 80 مليون يورو بحسبما أعلن اول من أمس في بيان. وفي اسبانيا، حصلت على الحقوق مجموعة «ميدياسيت» المالكة لقناتي «تيليسينكو» و«كواترو» ومنصة «ميتيلي» للبث الرقمي.
وكان الاتحاد الاسباني قد ألغى في اكتوبر اول دعوة لتقديم العروض لحقوق مسابقة كأس الملك، لعدم وصول المزاد الى الحد الادنى المطلوب. ويرغب الاتحاد تجاوز قيمة بيع الحقوق 100 مليون يورو في جميع انحاء العالم.واحرز فالنسيا لقب النسخة الاخيرة بفوزه على برشلونة 2-1، حارما اياه من احراز اللقب للمرة الخامسة تواليا.


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