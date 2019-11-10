دوليه

استبعد مدرب منتخب ايطاليا روبرتو مانشيني أول من أمس المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي عن التشكيلة التي ستخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020، رغم دعوة رئيس الاتحاد لاختياره.وبعدما وقع مهاجم بريشيا ضحية هتافات عنصرية من قبل جماهير نادي فيرونا الاسبوع الماضي، قال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا ان تواجد المهاجم قد يوجه «رسالة رائعة». لكن المهاجم البالغ 29 عاما أخفق بالعودة الى تشكيلة المنتخب للمرة الاولى في سنة.سجل هدفين في ست مباريات في الدوري منذ عودته الى ايطاليا بعد فترة مع مرسيليا الفرنسي.

وكانت إيطاليا ضمنت تأهلها الى النهائيات القارية وهي تواجه البوسنة والهرسك في 15 نوفمبر قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام.ووجه مانشيني دعوة أولى لمدافع بريشيا أندريا تشيستانا، لاعب وسط فيورنتينا غايتانو كاستروفيلي ومهاجم بولونيا ريكاردو أورسوليني. كما يعود لاعب وسط اودينيزي رولاندو ماندراغورا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي بعد غياب سنة.

وهنا التشكيلة، للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

وللدفاع: فرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أندريا تشيستانا (بريشيا)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ايمرسون بالمييري (تشلسي الانكليزي)، ليوناردو سبيناتسولا وأليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، أليسيو رومانيولي (ميلان).

وللوسط: نيكولو باريلا (انتر)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، رولاندو ماندراغورا (اودينيزي)، ماركو فيراتي (سان جرمان الفرنسي)، نيكولو تسانيولو (روما).وللهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، ريكاردو اورسوليني (بولونيا).

