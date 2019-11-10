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تعرض دار مزادات اميركية جوارب مايكل جاكسون التي ارتداها اثناء تأديته لرقصته الشهيرة «مشية القمر»، للبيع.

ووفقا لصحيفة «الاندبندنت»، يبدأ المزاد من مليون دولار، ما يؤكد ان ثمن الجوارب سيتجاوز هذا المبلغ. وأدى ملك البوب رقصة «مشية القمر» الشهيرة، للمرة الأولى في 25 مارس 1983، اثناء تسجيله لبرنامج تلفزيوني.

وكان مايكل جاكسون يغني اغنيته الشيهرة «بيلي جين»، مرتديا الجوارب التي صنعت خصيصا لهذه المناسبة الاحتفالية، وهي بيضاء اللون ومرصعة بالكريستال.

وكان ملك البوب اهدى الجوارب الى مدير اعماله، فرانك ديليو، تقديرا لجهوده في تنظيم جولته الموسيقية العالمية عام 1984. وستعرض دار المزادات ايضا، الى جانب الجوارب التي وصفت بأنها بحالة جيدة، رسالة خطية من مايكل جاكسون الى ديليو، للبيع في المزاد الذي سينطلق الأربعاء المقبل.

