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في اختراق جديد على طريق علاج الأورام، طور علماء في استراليا فيروسا جديدا بامكانه قتل الخلايا السرطانية، فيما اثبتت التجارب المعملية نجاحا كبيرا.

وحسب صحيفة «ديلي تليغراف» الأسترالية، فان الفيروس الجديد، وهو نوع متطور من فيروس جدري البقر، برهن على نجاحه في القضاء على خلايا سرطانية لدى الفئران، وقلص اورام الحيوانات بصورة ملحوظة.

ويأمل الخبير الأميركي في طب الأورام البروفيسور يومان فونغ، ان ينجح العلاج الجديد في التعامل مع انواع السرطان التي يتعرض لها البشر، وأهمها سرطانات الثدي والرئة والمثانة والمعدة والأمعاء، عند بدء التجارب على الانسان العام المقبل.

ورغم ان نجاح التجارب على الفئران لا يضمن ان يتمكن الفيروس من علاج البشر، فان فونغ يبدو متفائلا بناء على تجارب سابقة استخدمت فيها فيروسات وسجلت تقدما في علاج المرض.

وقال فونغ للصحيفة الأسترالية: «كان هناك دليل على ان الفيروسات يمكن ان تقتل السرطان منذ اوائل القرن العشرين، عندما اختفت الأورام من اشخاص تلقوا تطعيما ضد داء الكلب».

لكن كانت هناك مخاوف من ان الفيروسات قد تكون شديدة السمية بالنسبة للانسان، وتصبح قاتلة.

وتابع: «المشكلة تكمن في جعل الفيروس ساما بما يكفي لقتل السرطان. كنت قلقا من انه قد يقتل الانسان ايضا».

لكن فونغ اوضح ان جدري البقر، الذي اثبت انه نجح في حماية الناس من مرض الجدري منذ 200 عام، معروف بأنه غير ضار بالبشر، مما يبشر بدرجة مطمئنة من الأمان عند استخدام العلاج.

ومن المأمول ان يصيب الفيروس تجمعات الخلايات السرطانية ويجعلها تنفجر، ومن المتوقع بعد ذلك ان يتم تنبيه الجهاز المناعي للخلايا السرطانية الأخرى في الجسم، ما يؤدي الى قتل الأجزاء المريضة.

