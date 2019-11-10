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أعلن رئيس «انستغرام» آدم موسيري ان اختبار اخفاء «الاعجابات» على هذه المنصة لتشارك الصور ومقاطع الفيديو سيبدأ في الولايات المتحدة. وقال موسيري في تغريدة «قمنا باختبار لجعل الاعجابات خاصة على انستغرام في عدد من البلدان هذا العام» مضيفا «نعمل على توسيع هذه الاختبارات لتشمل جزءا صغيرا من المستخدمين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل».

وأكدت «فيسبوك» في سبتمبر انها تعمل على اخفاء عدد «الاعجابات» التي تحصل عليها المنشورات. ومن شأن تدابير مماثلة دفع الناس الى التركيز ببساطة على المحتوى الموجود في المنشورات، وليس على عدد «الاعجابات» التي حصدها منشور ما، وهو امر اساسي بالنسبة الى المستخدمين.

