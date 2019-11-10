أول النهار

بحث رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـكونا الشيخ مبارك الدعيج مع رئيس وكالة الانباء الاسبانية افي فيرناندو غاريا سبل انشاء أرضية للتعاون بين الوكالتين بما فيه مصلحة البلدين.

وأكد الدعيج اهتمام كونا بتعزيز العلاقات الثنائية مع المؤسسات الاعلامية في مختلف دول العالم وانشاء شراكات تسهم في دعم العلاقات الثنائية مع الكويت وترسيخها بما يخدم أهداف السياسة الخارجية الكويتية الحكيمة.

ولفت الى ان الاجتماع مع رئيس افي والمسؤولين في الوكالة وضع حجر الأساس لدفع التعاون بين الوكالتين مشيرا الى ان الطرفين اتفقا على السير قدما نحو تفعيل التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وسلط الدعيج الضوء في الاجتماع على مزايا كونا والتزامها بمعايير الموضوعية والحيادية والدقة وحرصها على التنوع في المحتوى الاعلامي والانفتاح على تجارب جديدة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في مجال الصحافة والاعلام وتطوير مهاراتهم بما يليق بمستوى كونا ويدعم في الوقت نفسه الاعلام العربي ويطور مكانته العالمية ويعززها.

ووجه دعوة لرئيس وكالة افي لزيارة الكويت والاطلاع على سير العمل في كونا واداراتها والمحتوى الاعلامي والخدمات الاخبارية التي تقدمها لعملائها نحو مزيد من التفاهم والتقارب ومد جسور التواصل بين الجانبين.

من جانبه شكر غاريا زيارة الشيخ مبارك الدعيج ومدير ادارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح في كونا، لافتا الى ان الاجتماع كان مثمرا للغاية وشكل بوابة لفتح آفاق التعاون بين الوكالتين وتبادل الخبرات والتجارب والمحتويات الاعلامية.

واعتبر ان كونا سيكون لها دور كبير في مساعدة افي لفهم العالم العربي عموما والخليج العربي خصوصا فيما ستشكل الوكالة الاسبانية افي جسر تواصل للكويت مع أمريكا اللاتينية مشيرا في هذا السياق إلى أهمية التعاون على صعيد تدريب الصحافيين واعداد الكوادر.

وأشاد بسعي كونا للتطوير الدائم والنمو وتقديم خدمات جديدة ومتنوعة، لافتا الى ان رؤية التطوير والتحسين التي يقودها الشيخ مبارك الدعيج مهمة جدا، لاسيما في المؤسسات الاعلامية.

وتأتي زيارة الشيخ مبارك لمدريد تلبية لدعوة من رئيس افي لبحث سبل التعاون ومد جسور التواصل بين الوكالتين بما يعود بالنفع عليهما وعلى مشتركيهما في مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال الشيخ مبارك ومدير ادارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح لدى وصولهما الى مطار (باراخاس - أدولفو سواريز) الدولي سفير الكويت لدى اسبانيا عيادة السعيدي والمستشار محمد الشرجي والملحق الدبلوماسي المسؤول الاداري جراح المطيري.

