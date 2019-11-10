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أول النهار

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«الائتمان»: «الكويت في مصر» منصة للاطلاع على خدماتنا


شارك بنك الائتمان في معرض «الكويت في مصر» الذي يختتم فعاليات دورته الثانية عشرة اليوم وذلك لاطلاع الجمهور على خدماته.
أقيم المعرض على مدى ثلاثة ايام في فندق ريتز كارلتون بالقاهرة تحت رعاية رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي بحضور سفير الكويت في مصر محمد صالح الذويخ، ونائب السفير نايف الطيار، وعضو مجلس النواب المصري رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكويتية المصرية حمدي سليمان، والمقدم ركن عبدالعزيز الدخيل والنقيب سالم فلاح العنزي من مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش، حيث زاروا جناح البنك في المعرض للتعرف على ابرز الخدمات التي يقدمها.
وترأس وفد البنك في المعرض نائب المدير العام للتخطيط مبارك الرشيدي، وضم في عضويته مديرة ادارة مكتب المدير العام باسمة الوطيان وعددا من موظفي البنك.


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