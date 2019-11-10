أول النهار

استقبل عميد كلية التربية بجامعة الكويت د. بدر عمر العمر، استاذ القيادة التربوية بجامعة نوتنغهام ورئيس الجمعية البريطانية بقسم الادارة والقيادة التربوية (BELMAS) البروفيسور توني بوش، بحضور رئيس قسم الادارة والتخطيط التربوي بالكلية د. عبدالمحسن القحطاني، في كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية.

وهدف اللقاء الى توقيع الاتفاقية بين جامعة الكويت ورئيس الجمعية BELMAS عضو جامعة نوتنغهام البريطانية البروفيسور توني بوش، لتعزيز اواصر العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجامعتين وفتح مجالات التعاون المشتركة في التدريب الخارجي لأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين والباحثين والطلبة بالاضافة الى تبادل المطبوعات بين الجامعتين والشراكة في تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والاستفادة من الاساتذة الزائرين وعدد من الجوانب المتعلقة بتطوير العملية الأكاديمية والادارية لمنتسبي الجامعتين بما يخدم جامعة الكويت ومشوارها الريادي في تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه ذكر رئيس قسم الادارة والتخطيط التربوي بكلية التربية في الجامعة د. عبدالمحسن القحطاني ان الكلية انتقلت الى موقع جديد وبحاجة الى فكر جديد، لذلك تمت استضافة الأستاذ الزائر البروفيسور توني بوش لتقديم بعض المحاضرات والاستشارات الأكاديمية للقسم وبرنامج الدراسات العليا عن امكانية التطوير للأفضل، مشيراً الى ان مدة الاتفاقية هي خمس سنوات قابلة للتجديد.

