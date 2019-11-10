أول النهار

كشف سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيد الله زبيدوف عن زيارة رئيس وزراء بلاده قاهر رسولزاده الرسمية الى الكويت غدا الاثنين وتستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة حيث سيلتقي خلالها مسؤولين في الدولة ويجري مباحثات معهم يوم الثلاثاء حول قضايا ذات اهتمام مشترك، لافتة الى ان هذه هي الزيارة الاولى لرئيس الوزراء الى الكويت لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، خصوصا الجانب السياحي حيث استقبلت طاجيكستان خلال هذا العام ما يقارب مليوني سائح من مختلف دول العالم.

واكد زبيدوف في تصريح صحافي على هامش احتفال اقامه في سفارة بلاده بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لقبول الدستور في جمهورية طاجيكستان وذلك بمشاركة اعضاء الجالية الطاجيكية المقيمة في الكويت، ان هذه الزيارة ستسهم كثيراً في تنمية العلاقات ااقتصادية والتجارية بين بلدينا.

واوضح ان هناك 18 اتفاقية موقعة بين البلدين واتفاقيات اخرى ستوقع خلال هذه الزيارة مثل اتفاقية التعاون بين وكالتي انباء البلدين وتوأمة بين محافظة الاحمدي وولاية الخطلان الطاجيكية.

واوضح ان رئيس الوزراء سيلتقي بسمو امير البلاد وسمو ولي العهد كما سيلتقي برئيس مجلس الامة فضلا عن مباحثات سيجريها مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كما سيلتقي بالمسؤولين في غرفة التجارة والصندوق الكويتي للتنمية حيث سيقام معرض اقتصادي طاجيكي في غرفة التجارة.

وقال: ان الكويت لها مكانة عالية ومتميزة على منظومة السياسة الخارجية الطاجيكية حيث ان الكويت هي من أولى الدول العربية التي بادرت بالاعتراف بالاستقلال الوطني لبلادنا عام 1991، وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر مارس 1995.

واضاف: لقد بلغت العلاقات الثنائية بين البلدين في الجانب السياسي اعلى مستوياتها خاصة بعد الزيارات التي قام بها الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الى الكويت، والزيارة الرسمية الأخيرة له كانت في شهر مايو 2016، حيث اجرى لقاءات ثنائية مع اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير الكويت والمسؤولين الكويتيين رفيعي المستوى.

وتابع كلامه: لقد فتحت هذه الزيارة الأخيرة آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين البلدين. واليوم هناك حوالي 20 اتفاقية ثنائية تم توقيعها بين البلدين في المجالات المختلفة.

ولفت الى ان العلاقات السياسية بين طاجيكستان والكويت بلغت اعلى مستوى بفضل الأخوة القائمة بين الزعيمين، وكذلك هناك علاقات متميزة بين الدوائر العلمية والثقافية في البلدين. وفي المستقبل القريب نحن نريد ان نقوم بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وكل الامكانيات موجودة لدينا لتحقيق هذه الأهداف.

وعن المنتدى السياحي الطاجيكي الذي سيعقد اليوم في الكويت قال: بعد عقد الاسبوع الثقافي الكويتي في دوشنبيه وعلى هامش زيارة رئيس الوزراء الى الكويت نقيم هذا المنتدى بالتعاون مع وزارة الاعلام الكويتية وهذا لاعلان طاجيكستان ان 2018 الى 2021 عام السياحة وجلب السياحة وجلب المستثمرين في هذا القطاع

