الأولى

لايزال الغموض يلف تعامل الحكومة مع الاستجوابين المزمع مناقشتهما بعد غد الثلاثاء، حيث انها تقوم حاليا بجس نبض النواب من أجل التعرف على مواقفهم، لتحدد آلية تعاملها غدا الاثنين في اجتماع مجلس الوزراء آخذة في الاعتبار تطورات المشهد السياسي المحلي.

وقال مصدر برلماني لـ النهار: ان الحكومة تبحث خيار مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة سرية، بحجة ان المصروفات الخاصة تتعلق بأمورسرية، لافتا الى ان وزيرة الاسكان والاشغال جنان بوشهري ماضية في طريق مناقشة الاستجواب المقدم اليها الا أن القرار النهائي سيعود لمجلس الوزراء. من جانبهم، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة مابين 20 الى 100 الف دينار كل من تضخمت حساباتهم او ممتلكاتهم العقارية من الموظفين من دون سبب مشروع، وذلك باضافة مادة برقم 41 مكرر على قانون الجزاء، كجزء من احكام جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، واعتبار التضخم قرينة قاطعة على الانتفاع والتربح من الوظيفة العامة دون وجه حق، وذلك لمواجهة الفساد المالي.

قدم الاقتراح النواب عبدالله الكندري واسامة الشاهين وعبدالله العنزي وعمر الطبطبائي ورياض العدساني.

من ناحيته قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون لمنح الأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم عشرة آلاف دينار لذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة وخمسة آلاف لذوي الاعاقة البسيطة أو ذويهم زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم.

بدوره، كشف عضو اللجنة الصحية محمد الدلال عن ان وزارة الصحة لديها اشكاليات تتعلق ببطاقات عافية في شأن اضافة شرائح جديدة، وانها ترى أن تكون تلك الفئات ضمن برنامج التأمين الصحي العام لا برنامج عافية. وزاد: نحن نريد حسم الموضوع في الاجتماعات المقبلة لان الوزارة أطالت الدراسة، كما اننا متجهون الى اضافة ربات البيوت وذوي الاعاقة الى برنامج بطاقة عافية للتأمين الصحي. من جهتها تبحث اللجنة المالية في اجتماعها اليوم حظر تعيين القيادات في الجهات الحكومية بدرجة وزير من اجل تقليل الاعباء المالية، وتقنين مدة بقاء الحاليين من حاملي الدرجة الى 4 سنوات خبرة او استحقاق التقاعد ايهما أقرب.

بدوره اكد النائب عبدالله الكندري وجود سخط نيابي كبير ازاء الاداء الحكومي، لافتا الى ان التعيينات الباراشوتية تمثل فسادا اداريا ويجب التصدي لها.