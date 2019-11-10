الأولى

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح قراراً بتعديل نظام التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة.

قضى التعديل بان يكون التكليف بنظام النوبة حسبما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه، موضحاً أن نوبة العمل التي تستمر 48 ساعة لابد ان تعقبها، راحة مدتها 96 ساعة، وإذا كانت النوبة 24 ساعة عمل، فالراحة التي تليها تكون 48 ساعة. وأضاف: وإذا كانت نوبة العمل 12 ساعة فالراحة التي تليها يجب أن تكون 24 ساعة، وإذا كانت مدة النوبة 8 ساعات يومياً ولمدة 3 أيام متتالية فلابد أن يعقبها يوم واحد للراحة.

وجاء في التعديل: يكون التكليف بنظام النوبة لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ضباط الرادار، ضابط المراقبة الجوية، مساعدي ضباط الرادار، مساعدي ضباط المراقبة الجوية بنظام الـ 8 ساعات عمل لمدة 3 أيام يعقبها يومان للراحة.

ولفت التعديل إلى أنه إذا كانت مدة نوبة العمل 24 ساعة فيعقبها 24 ساعة راحة، وكذلك إذا كانت 12 ساعة تكون الراحة 12 ساعة مثلها.

ونص التعديل على ان يمنح المكلفون بالعمل بأنظمة النوبة بدل طعام لا يشمل من تقدم إليهم الوجبات من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.

وذكر ان بدل الطعام قيمته 15 ديناراً عن كل 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة بحد أقصى 75 ديناراً شهرياً، و6 دنانير عن كل 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة بحد أقصى 60 دينارا شهرياً، و6 دنانير عن كل 24 ساعة عمل يعقبها مثلها للراحة بحد أقصى 90 ديناراً شهرياً. أما إذا كانت نوبة العمل 12 ساعة يعقبها مثلها للراحة فيمنح القائم بها 6 دنانير عن كل 12 ساعة بحد أقصى 90 ديناراً شهرياً، بينما يمنح نظام 12 ساعة للعمل و24 للراحة 6 دنانير عن كل 12 ساعة بحد أقصى 60 ديناراً في الشهر. وفي نظام 12 ساعة عمل، و24 ساعة راحة يكون البدل 6 دنانير عن كل يوم بحد أقصى 60 ديناراً شهرياً. وتصرف 6 دنانير عن كل 8 ساعات عمل. في بقية النظم بحد أقصى 60 ديناراً شهرياً.

من جانب آخر اعلنت الادارة العامة للطيران المدني امس توحيد بدلات العاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.

وقال مدير الادارة يوسف الفوزان في تصريح صحافي: إن مجلس الخدمة المدنية اصدر قرارا يقضي بتوحيد البدلات وساعات العمل لجميع العاملين بنظام النوبة في الإدارة العامة للطيران المدني.

وأوضح الفوزان ان قرار مجلس الخدمة الجديد يحدد صرف بدلات نوبة جديدة للمراقبين الجويين العاملين في برج المراقبة والرادار.

وبين ان نظام العمل للمراقبين الذين كانوا في السابق لا يتقاضون بدلات للنوبة سيكون 8 ساعات صباحية ثم 8 ساعات مسائية ثم 8 ساعات ليلية يعقبها يومان راحة.

وذكر الفوزان أن نظام العمل للعاملين في مطار الكويت الدولي سيكون 8 ساعات صباحية ثم 8 ساعات مسائية ثم 8 ساعات ليلية يعقبها يوم راحة بدلا من 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة.

وذكر ان هذا النظام سيوفر استقرارا للموظفين ووضوحا في ساعات العمل المطلوبة لكل موظف وسيضفي مزيدا من التنظيم في تحديد المسؤوليات لكل نوبة ويمنح الفرصة لتركيز اكثر على تقديم الخدمات المميزة للركاب في مطار الكويت الدولي.