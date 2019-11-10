الأولى

أعلن رئيس اتحاد اتحاد طلبة المملكة المتحدة نايف العلاطي موافقة وزارة التعليم العالي على زيادة المخصصات المالية وبدل الفيزا. وقال إن الهيئة الادارية نجحت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في اقرار زيادة المخصصات بسبب الغلاء المعيشي المستمر ولتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة، إذ يذهب معظم المخصصات على إيجار المسكن، والبقية بالكاد تكفي لأمور المعيشة. وأكد العلاطي إقرار بدل الفيزا للطالب الدارس في المملكة المتحدة، مشيرا الى انها تكلف أكثر من 1000 دينار، لاستخراج 3 فيز في فترات مختلفة خلال مدة الدراسة الجامعية. واكد أن الاتحاد يسعى الى حصول الطلبة على الدعم المناسب للفيزا تشجيعاً للدارسين في الخارج، الذين ينتظرون استكمال دراستهم وعودتهم الى الكويت حاملين مؤهلاتهم الجامعية، لخدمة وطنهم في مجالات تخصصهم.