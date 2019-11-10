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بغداد - الوكالات: وعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي امس مجددا باجراء تعديل وزاري في حكومته مع طرح اصلاحات جديدة تتعلق بالوضع العام في البلاد فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين عراقيين قولهما ان القوى السياسية توافقت على التمسك بالسلطة ولو بالقوة مقابل اصلاحات دستورية ومكافحة الفساد. في حين استعادت قوات الامن السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد واعادت ميناء ام قصر الى العمل. وقال عبدالمهدي في بيان انها المرة الأولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من اقصاها الى اقصاها وتهز كامل سلوكياتنا واعماق ممارساتنا لتقودنا الى مراجعة كاملة وشاملة للأوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الآنية والمستقبلية. ووعد بأن تواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية والافراج عن جميع المعتقلين بالسجون وتقديم من تثبت عليه جرائم جنائية من اي طرف كان للمحاكمة. وجدد تأكيده انه سيجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لمطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة. ووعد بخطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات. في غضون ذلك اتفقت القوى السياسية الرئيسة في العراق على الابقاء على السلطة الحالية حتى وان اضطر الأمر الى استخدام القوة لانهاء الاحتجاجات، بحسب ما اكد مصدران سياسيان لوكالة الصحافة الفرنسية. وأشار احد هذين المصدرين الى ان الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على اجراء اصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية. الى ذلك تمكنت القوات الأمنية العراقية امس من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد.

