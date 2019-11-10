دوليه

حصد منتخب الكويت المكون من الرامي عبدالرحمن الفيحان والرامية سارة الحوال الميدالية الذهبية في منافسات «تراب مختلط» اول من امس، فيما جاء المنتخب الصيني ثانيا ضمن منافسات البطولة الاسيوية للرماية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاع الفيحان والحوال تحقيق رقم آسيوي جديد في المنافسة التي شهدت مشاركة أبطال القارة بعد تحقيقهم 147 من 150 طبقا بفرق طبق واحد عن الرقم السابق ليضاف الى انجازات الرماية الكويتية المتميزة في قارة آسيا.

من جهته اعرب الفيحان اعرب عن سعادته بهذا الانجاز وتحقيق الميدالية الذهبية في المنافسة التي شهدت منافسة قوية مع المنتخب الصيني الذي ضم رماة متميزين عالميا.كما اعرب عن شكره للاتحاد الكويتي للرماية على دعمهم المتواصل لرماة الكويت في مشاركاتهم الخارجية والوقوف على جميع احتياجاتهم مما اعطى الدافع لتسجيل تلك الانجازات باسم رياضة الرماية الكويتية.

وأشار الى الاستحقاقات القادمة ولاسيما اولمبياد طوكيو 2020 بعد الحصول على البطاقات التأهيلية مع الرامي طلال الرشيدي مبينا ان هناك برنامجا اولمبيا يتم اعداده مع الاتحاد الكويتي للرماية استعدادا لتلك البطولة.من جهتها اعربت الرامية الحوال عن فخرها بتحقيق المركز الاول والميدالية الذهبية في هذه المنافسة التي شهدت منافسة شديدة بين ابطال آسيا.واهدت الحوال الفوز في هذه المنافسة الى القيادة السياسية والشعب الكويتي والى الاتحاد الكويتي للرماية على دعمهم المتواصل لرماة الكويت في المنافسات الخارجية.

ويشارك في البطولة الآسيوية التي افتتحت الاثنين الماضي وتختتم غداً 1000 رام ورامية يمثلون 34 دولة سيتنافسون على الميداليات والاوسمة الملونة بالإضافة بطاقات التأهل لاولمبياد طوكيو 2020.وكان منتخب الكويت المكون من بدر العدواني وصلاح الطرقي ويوسف الرشيدي حقق الخميس الماضي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات تراب ناشئين (فرق).واستطاع الرامي الكويتي طلال الرشيدي حجز بطاقة التأهل الثالثة للكويت لأولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على المركز الاول في منافسات فردي تراب فيما جاء الكويتيان خالد المضف ثانيا وناصر المقلد ثالثا.كما حققت الكويت في البطولة الاسيوية ايضا المركز الاول في منافسات تراب (فرق) بفريقها المكون من ناصر المقلد وخالد المضف وطلال الرشيدي.

وحضر منافسات نهائي «تراب مختلط» رئيس الاتحاد الاسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحاد القطري للرماية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة محمد الكواري وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية.

وأشاد الشيخ سلمان الحمود بالإنجازات التي حققها رماة الكويت في البطولة ،معربا عن امله في استمرارها في البطولات العالمية المقبلة.وقال الشيخ سلمان ان تلك الانجازات تدل على ان مستوى رياضة الرماية الكويتية في تقدم مستمر نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والمتابعة الحثيثة من الاتحاد الكويتي والتشجيع الدائم من جميع الجهات الحكومية المعنية بالرياضة في الكويت.وبارك للاتحاد الكويتي تفوقه في منافسات «تراب» وتحقيقه أربع ميداليات اضافة الى فوز منتخب الكويت بالفريق المكون من عبدالرحمن الفيحان وسارة الحوال بالمركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات «تراب مختلط». ورفع التهنئة الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي على الانجازات التي حققتها الرماية الكويتية.

واشاد بالجهود التي يبذلها اتحاد الرماية الكويتي برئاسة دعيج العتيبي واعضاء مجلس الادارة والرماة الابطال المشاركون في البطولة الاسيوية لتحقيقهم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الدعم المستمر لرياضة الرماية الكويتية والرعاية الدائمة للرياضيين والتحفيز المتواصل لهم اضافة الى دعمهم للرياضة الاسيوية والرياضة بشكل عام.وأشار إلى ان استضافة الكويت للمقر الرئيس للاتحاد الاسيوي ساهمت في تطور اللعبة على مستوى القارة كما ساهمت في تحقيق انجازات عالمية من خلال تحقيق العديد من الميداليات لرماة آسيا في بطولات عالمية وإقليمية متعددة.وذكر ان المرحلة القادمة ستشهد من خلال دور مجلس الادارة الجديد للاتحاد العمل على تطوير الادوات الفنية والامكانيات المختلفة مع الحرص على تحسين قدرة القارة الآسيوية فيما يتعلق بنظام الكوتا (البطاقات التأهيلية للاولمبياد) مؤكدا ان القارة الآسيوية تستحق ذلك ولها مشاركات عالمية كثيرة. واشار الى انه بحث مع رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين هذا الجانب بالإضافة إلى اعادة دراسة نظام توزيع الكوتا ما يحقق العدالة لكل القارات.واشاد بالتنظيم المميز للنسخة الـ 14 للبطولة الآسيوية للعبة المقامة حاليا على مجمع ميادين لوسيل.واعرب عن شكره للاتحاد القطري للرماية واللجنة المنظمة على التنظيم الجيد للبطولة من خلال الاعداد الجيد لميدان لوسيل للرماية والاهتمام الكبير بالرماة المشاركين في البطولة من كل النواحي التنظيمية.

من جهته، اعرب رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية والامين العام للاتحاد الاسيوي دعيج العتيبي عن سعادته بتحقيق المركز الاول وتسجيل رقم آسيوي جديد في المنافسة الذي شهدت مشاركة قوية من ابطال الرماية في القارة الاسيوية. واكد العتيبي ان الراميين الفيحان والحوال اثبتا جدارتهما وقدرتهما على تحقيق الفوز بالمركز الاول معربا عن امله بتواصل هذه الانجازات وتحقيق الفوز في المنافسات المتبقية بهذه البطولة. كما اعرب عن شكره للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة ولجميع الجهات الداعمة لرياضة الرماية التي تكللت بتحقيق الانجازات لرياضة الرماية الكويتية على المستوى القاري والعالمي.

