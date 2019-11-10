دوليه

الصج ينقال: إحنا وين والاحتراف العالمي وين؟ هذا المثل ينطبق على ما سمي أخيراً بشركة كرة القدم بالأندية الرياضية والاستعجال بإنشائها لكي يطبق شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة بكأس آسيا... فقط. فهناك أندية تطمح ان تلعب بنهائيات كأس العالم للأندية...! هذه الكذبة البيضاء التي تم تطبيقها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي لكي يصبحوا محترفين على ورق وبطرق ملتوية ليس لها علاقة بمفهوم الاحتراف العالمي... فهذه الشركة جاءت من رحم أندية أهلية تصرف عليها الحكومة وتستخدم منشأة تعود ملكيتها إلى الحكومة وأراضي وكهرباء وماء تملكها الحكومة وليس لهذه الشركة سلطان عليها؟ ومن المستغرب ان تكون ادارتها من نفس أعضاء مجلس الإدارة الذين هم بمثابة متطوعين لا يستحقون أو يمنع أن تصرف لهم أي رواتب؟ وأعتقد يجب ان يمنع أعضاء مجلس الإدارة بإدارة هذه الشركة التجارية لأنهم بذلك سيطبقون مبدأين غير متوافقين وهو ما لا يسمح لهم بإدارة ناد أهلي وبنفس الوقت شركة تجارية تابعه للنادي (وهذا ما حدث بنادي الكويت والسالمية حيث تم تعيين أعضاء من مجلس إدارة النادي) فكيف يمكن ان نحاسب هذا المدير والذي هو رئيس أو أمين سر أو عضو في النادي الأهلي؟ وكيف إذا أنهى مدته في عضوية مجلس إدارة النادي في الوقت المحدد أو إذا طرح فيه الثقة أو استقال؟ أعتقد أن من يريد أن يجمع كل شيء في نفس اللحظة يفتقد للمصداقية في عمله سواء لإدارة ناد ينظم أكثر من ستة عشرة لعبة وفي نفس الوقت يدير لعبة واحدة بهذا النظام؟ فالرجاء على من يخطط لرياضتنا بهذا الأسلوب نقول له: أوقفوا هذه المهزلة من الاتحاد الآسيوي واتحاد كرة القدم ولنطبق الاحتراف بمفهومه العالمي على اللعبة (كرة القدم) ونقيم ما سينتج من هذا النظام «الديكور» لأننا لن نستطيع أن نطور الكرة بمثل هذه الأفكار الضعيفة! وصدق من قال: الإدارة هي علم وفن... ونحن نفتقر الاثنين في مؤسساتنا الحكومية والاهلية ويا ريت ترجعوا للخبرة السعودية في عملية تطبيق الاحتراف الحكومي «المبطن» الشكلي لكي تعرفوا مساوئه وكم قضية تتنظر الحكم النهائي من مشاكل الاحتراف الحكومي (الكذبة البيضاء)... والله من وراء القصد.

