دوليه

اعرب رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد عن ارتياحه لنجاح البطولات الثلاث التي احتضنها مركز الكويت للعبة في السالمية، على مدار 19 يوما، كانت فيه البلاد محط انظار عشاق ومتابعي البولينغ في العالم.

وقال المحمد ان نهائي الدورة العالمية ودورة الكويت الدولية المفتوحة الثالثة عشرة والبطولة الآسيوية الخامسة والعشرين، شكلت حلقة متكاملة وسلسلة متتابعة من النجاح، برهنت على ان الكويت قادرة بإمكاناتها وسواعد ابنائها في احتضان اقوى الاحداث الدولية، سعيا منها لان تصبح مركزا عالميا للعبة، وهو الهدف الذي وضعه نادي البولينغ منذ سنوات، ومنذ ان تسلم مركزه الذي يعد الافضل في الشرق الاوسط.

وثمن المحمد رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للبطولة الآسيوية، مشددا على ان دعم سموه للبولينغ كان له اكبر الاثر في تقدم اللعبة وتحفيز ابنائها على العطاء وتحقيق الانجازات.

وأضاف ان هذه المسابقات الثلاث، تعد توطئة لحدثين مهمين تنتظرهما البلاد وهما بطولتي العالم للفردي عام 2020 والمجمعة 2021، وهما ستقامان في الكويت للمرة الاولى، كما حدث مع البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين التي لقيت اشادة من قبل الجميع، بمدى جودة التنظيم وارتفاع مستوى المنافسة بين 27 دولة مشاركة.

وأشاد المحمد بالفائدة الكبيرة التي عكستها البطولات المذكورة على مستوى اللاعبين الكويتيين واحتكاكهم مع اقوى ابطال العالم وآسيا واعتى المصنفين الدوليين، حيث فرضوا انفسهم في المسابقة القارية، بإحرازهم فضية الثلاثي عبر خالد الدبيان وجاسم الصقر ومصطفى الموسوي.

كما لفت الى الفائدة الكبيرة التي جنتها سيدات الكويت اللاتي سجلن اول ظهور دولي لهن من خلال البطولة الآسيوية، ضمن مشروع اعداد منتخب نسائي للمستقبل.

ونوه بجهود اللجان العاملة في البطولات الثلاث دون كلل او ملل منذ 20 أكتوبر الماضي، واشار الى انها كانت اللبنة الاساسية في النجاح الذي جاء بسواعد ابناء الكويت.

ونوه المحمد بالدعم الكبير الذي لقيته البطولات من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية ووسائل الاعلام، وكلها اعطت دفعة كبيرة لنادي البولينغ في اخراج تلك الاحداث بأفضل صورة من ناحية التنظيم والمستوى الفني.

