دوليه

اختتمت مساء الأول من أمس منافسات اختراق الضاحية التي نظمها اتحاد العاب القوى بالمنطقة المحاذية لستاد جابر الاحمد الدولي وشملت اقامة مسابقات لفئات الشباب والاشبال والبراعم للفردي والفرق.

واسفرت منافسات الشباب عن احراز كاظمة المرتبة الاولى في منافسات الفرق فيما نال اللاعب عبدالعزيز راشد من نادي الكويت المركز الاول متقدما على اللاعبين عبدالكريم الشيخ وبندر الرشيدي من نادي خيطان اللذين احرزا المركز الثاني والثالث على التوالي.

وتمكن القادسية من الفوز بالمرتبة الاولى في منافسات فئة الاشبال للفرق في حين فاز اللاعب يوسف العابد من القادسية بالمركز الاول في مسابقة الفردي تلاه سويد عبدالله من الساحل ثانيا ثم سليمان فؤاد من كاظمة ثالثا.

أما منافسات فئة البراعم فاسفرت عن فوز الساحل بلقب الفرق بينما فاز اللاعب محمد السيد من الساحل بالمرتبة الاولى فردي تلاه حمدان محمد ثانيا من الساحل ايضا فيما ذهب المركز الثالث للاعب منصور محسن من الكويت. وقال رئيس الاتحاد سيار العنزي عقب الختام ان المستوى الفني للبطولة جاء جيدا من معظم الاندية المشاركة قياسا على انها اول بطولة لهذا الموسم منوها بحرص الاندية واهتمامها بتطوير لاعبيها في مختلف المراحل السنية. واضاف ان البطولة ظهرت بصورة جيدة بفضل التنظيم الجيد للمسابقات من قبل الكوادر الفنية والادارية للاتحاد مقدما شكره لمسؤولي ستاد جابر على توفيرهم كل السبل لانجاح السباقات والى جهات الدولة المشاركة بالتنظيم وفي مقدمتهم وزارتي الداخلية والصحة. واكد ان المنافسات المحلية لها دور مهم في اكتشاف المواهب الشابة وتطوير مستوى اللاعبين وهو «ما يعتمد على تعاون الاتحاد والاندية والذي دائما ما يتحقق في بطولات العاب القوى الكويتية» مهنئا اللاعبين الفائزين بالمراكز الأول في الفئات الثلاث.

