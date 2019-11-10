دوليه

صعد الشباب السعودي الى ربع نهائي بطولة الأندية العربية بعد تعادله مع نظيره شباب الأردن 1-1، اول من امس في اياب دور الـ16 على ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان. واستفاد الشباب السعودي من فوزه ذهابا 1- 0 ليبدد طموحات شباب الاردن في مواصلة مغامرته بعدما اقصى في دور الـ32 حامل اللقب فريق الترجي التونسي. .وعاد مولودية الجزائر بنقطة ثمينة من ستاد فرانسوا حريري في اربيل (شمال البلاد) بعد تعادله مع القوة الجوية العراقي سلبا اول من امس ضمن ذهاب دور الـ 16. ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الاياب يوم 16 ديسمبر المقبل في العاصمة الجزائر.

