دوليه

أكد الكويت تفوقه على جميع خصومه وانطلاقته بثبات نحوالاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز بعد تغلبه على العربي 3 0 في اللقاء الذي جمع بينهما أول من امس في ختام الجولة السادسة، حيث رفع رصيده الى 16 نقطة متصدرا الترتيب.

واستطاع الابيض ان يحقق مبتغاه بمثالية عندما ضرب خصمه بهدفين بوقت مبكر عن طريق يوسف ناصر احدهما من ضربة جزاء وسجل العاجي جمعة سعيد الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي احسن الابيض التعامل مع مجرياتها جريا على العادة من خلال اجادة عناصره التحرك وكيفية التنفيذ والتنويع بالالعاب التي كانت تنطلق من الوسط وفقا لتحركات عبدالله البريكي وفيصل زايد والكولومبي دييغو كالديرون والفرنسي سيسوكو ليشكلوا ضغطا على لاعبي الخصم مع التحويل المباشر الى يوسف ناصر والعاجي جمعة سعيد بالمقدمة.

ولاشك ان هذه الالعاب اثمرت بشكل مبكر عن هدفين ما منح الفريق الثقة على ان يؤدي المباراة حسب مايراه مناسبا له بمعنى على مزاجه متى ما اراد ان يزيد من رتم اللعب عمل على ذلك وان كان ذلك كاد ان يكلف الفريق الكثير في بعض الاحيان عندما اخذ الخصم بالضغط عليه للوصول الى مرمى حميد القلاف وهدده في اكثر من مناسبة.والفوز الخامس الذي حققه الابيض مع تعادل وحيد امام القادسية وضعه في الصدارة وبفارق مريح عن وصيفه التقليدي الاصفر بأربع نقاط هذا مؤشر على ان الابيض «منطلق» وبقوة كعادته للمحافظة على اللقب طالما ان خصومه يمشون خطوة ويتعثرون خطوتين وما يميزه انه يضرب بقوة عكس الاخرين.

