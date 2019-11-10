دوليه

يعد تذيل العربي ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد نقطتين عقب خسارته امام الكويت 0-3 اول من امس في ختام الجولة السادسة أمرا غير مقبول لدى جماهير الاخضر، بل رفعت درجات الغضب التي يعيشها العرباوية في الوقت الراهن اثر الهزائم المتتالية التي يتعرض لها الفريق.

وبالرغم من تلك الهزيمة التي رمت بالاخضر في القاع وزادت من معاناته الا انه من ناحية المستوى الذي قدمه الفريق يعتبر الافضل له مقياسا على ما كان عليه في المباريات السابقة.

وحاول لاعبو الاخضر عبثا مجاراة الابيض لدرجة في كثير من الاحيان بدا التفوق لمصلحتهم وذلك نظرا للجهد الذي بذله المحترفون الليبي السنوسي الهادي والبرازيلي ماريون سليفيا والسوري يوسف قلفا وسعوا جاهدين الى تسخير عطائهم لكن النهاية لم تكن سليمة في الكثير من الكرات.

فلم يكن فيصل عجب موفقا بتعامله السلبي مع الكرات التي تهيأت له امام المرمى وفي ظل تلك الصحوة التي ظهر عليها الاخضر ونجاحه في الجانب الهجومي معظم الاوقات لكن عانى في الشق الدفاعي وفي حراسة المرمى فكان عمار البلوشي متواضع جدا ومن الاسباب المباشرة للخسارة سواء في تلك المباراة او الماضية فلا يعقل البديل بتلك الحالة المتهالكة.

ولايعفي ذلك من سوء وضع عبدالله الشمالي كلاعب وسط متأخر فما زال على وضعه السابق مجرد جري في الملعب ولايعرف ماهو مطلوب منه ولم يطرأ عليه اي جديد ارتباك وعدم اجادة بالتغطية والتعامل مع الكرات الهجومية وعموما الاخضر يحتاج الى علاج جذري لتلك الاخطاء والسلبيات وتعد فترة التوقف للدوري فرصة ملاءمة لوضع الحلول التي قد تعينه على استعادة مكانته واهمها «شلع» العناصر المستهلكة فنيا.

