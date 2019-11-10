دوليه

ينتظم الأزرق اليوم في معسكر داخلي بفندق الشيراتون استعداداً لمواجهتي تايوان ونيبال يومي 15 و19 نوفمبر الحالي ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل الأزرق المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط جمعهما من الفوز على نيبال والخسارة أمام أستراليا والتعادل مع الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الأردن الثاني، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد.

وخاض الأزرق أمس تدريبه الأول على ستاد نادي الكويت، وذلك بعد أن استدعى المدرب ثامر عناد 27 لاعبا لقائمة المنتخب الذي سيستضيف تايوان يوم 15 الحالي، فيما ما زالت المفاوضات جارية لاختيار البلد الذي سيستضيف مواجهة الأزرق مع نيبال بعد رفض مسؤولو الاتحاد طلب نيبال إقامة المباراة في بوتان، وذلك اثر قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم جهوزية ملعب تاسارات في العاصمة النيبالية كاتماندو.

وفي الوقت الذي اقترح فيه الجانب الكويتي إقامة المباراة في احدى الدول الخليجية كقطر أو عمان، رفض مسؤولو الاتحاد النيبالي هذا الاقتراح وطرحوا اسم الهند لاستضافة المباراة.

وضمت القائمة التي استدعاها المدرب عناد مهاجم نادي الشباب أحمد الزنكي الذي تألق في الفترة الأخيرة، كما شهدت عودة مهاجم كاظمة شبيب الخالدي واستدعاء زميله في النادي المدافع سلطان صلبوخ بعد الأداء الجيد الذي ظهرا به مع البرتقالي في الدوري.

وضمت القائمة كل من:سليمان عبد الغفور، حميد القلاف، وحسين كنكوني لحراسة المرمى. فهد الهاجري، فهد حمود، حمد حربي، خالد إبراهيم، شريدة الشريدة، عامر المعتوق، ضاري سعيد، سلطان صلبوخ، سامي الصانع، طلال فاضل، بدر المطوع، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، رضا هاني، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، عبدالله البريكي، فيصل زايد، مبارك الفنيني، عمر حبيتر، فيصل عجب، أحمد الزنكي، يوسف ناصر، وشبيب الخالدي.

