دوليه

أعرب رئيس وأعضاء إدارة اتحاد الكرة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع الحكام الذين اداروا الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وكانوا على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بهم رغم ارتفاع وتيرة المنافسات مع دخول البطولة جولتها السادسة.

وأوضح الاتحاد ان اسناد عدد من مباريات الجولة دون غيرها من الخارج انما فرضه توافر عدد محدود من حكام الخارج حيث اتيح للاتحاد ثلاث حكام سعوديين فقط، بسبب تزامن البطولات المحلية في الخليج واقامة بعض البولات الاسيوية السنية الاسبوع الحالي اقتضى اختيار مباريات الفرق التي شاب احداثها لغط في الجولة الخامسة ليخضع بالتالي توزيع الحكام وفق ما هو متاح من حكام دون امتيازات اخرى وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة.

واشار الاتحاد الى انه خاطب جميع اتحادات دول الخليج تطبق نظام الفار اضافة الى اتحادات اوزبكستان وعدد من دول اوروبا للاستعانة بحكام منها لكنها اعتذرت عن عدم تمكنها من تلبية الطلب بسبب ارتباطات حكام هذه الدول بالمسابقات المحلية ودوري ابطال اووبا، علما بان الاتحاد السعودي الوحيد الذي استجاب للطلب ووفر لنا 3 حكام فقط وطلب عودتهم فور الانتهاء من ادارة المباريات ما اضطر الاتحاد الى تكليفهم بمباريات الفرق التي واكبها الجدل في الجولة الخامسة.

وشد الاتحاد على ان اسناد المهمة لحكام من الخارج ليس تقليلاً من الحكام المحليين بقدر ما هو حماية ودعما لهم لتجاوز احداث الجولة الخامسة التي تسببت في وضع الحكام تحت ضغط كبير تطلب من الاتحاد النأي بهم عنه.

وختم الاتحاد بيانه بتوجيه الشكر للاتحاد السعودي على تعاونه مع الاتحاد الكويتي، مؤكداً ان هذا التعاون ليس مستغرباً في ظل العلاقات المتينة التي تجمع الاتحادين الشقيقين، متطلعا لمزيد من التعاون بين الطرفين.

