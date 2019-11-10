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دوليه

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لا ركلة جزاء ولا طرد جمعة


وقع الحكم الدولي علي محمود في عدة اخطاء اثناء قيادته لمباراة الكويت والعربي اول من امس منها عدم احتسابه ركلة جزاء للعربي بعدما قام سامي الصانع بدفع فيصل عجب في احدى الكرات داخل منطقة الجزاء، والادهى من ذلك ان حكام تقنية الفار لم ينبهوا عليه لحسم هذا الخطأ على غرار ما عمله في ركلة الجزاء التي احتسبها للكويت، ففي البداية اعلن بأنها خطأ خارج منطقة الجزاء وبعد عودته للفار احتسبها ركلة جزاء. ويؤخذ عليه ايضا عدم منح العاجي جمعة سعيد البطاقة الحمراء بعد تعمد ضرب الاسباني تشافي بيده على وجه خصمه وخصوصا ان لديه انذار من قبل.


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