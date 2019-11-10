دوليه

أعلن رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور عن التعاقد مع 4 محترفين جدد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وقال إن إدارة توصلت إلى اتفاقات مع بعض اللاعبين على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من التوقيع معهم.

وأضاف عاشور في تصريح تلفزيوني بعد مباراة الفريق مع الكويت والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز: «أجرينا تسوية مع المدافع الإسباني راؤول، وكذلك سنستغني عن لاعبين أو 3 من المحترفين الحاليين، ونتعاقد مع 4 لاعبين جدد»، مؤكداً استمرار المدرب البوسني داركو نيستروفيتش مع الأخضر حتى نهاية الموسم.

وأشار إلى الفريق إلى يحتاج إلى 3 سنوات من أجل العودة إلى المنافسة على البطولات، وقال: «هذا واقع ونعيشه الآن، فنحن منذ 18 سنة في دمار وتخبطات وأتينا لتعديل الوضع وأرى أننا قادرون على ذلك، فأنا أثق في نفسي وفي أعضاء مجلس الإدارة وفي الجماهير العرباوية».

وأضاف: «نعم هنالك بعض الأخطاء وسنقوم بتصحيحها، بدأنا بالمراحل السنية وبعض الفرق متصدرة حالياً، والجماهير العرباوية تدرك أننا نحتاج للوقت من أجل العودة للمنافسة»، رافضاَ الحديث عن المشاكل الإدارية التي تواجه الفريق في الوقت الحالي.

