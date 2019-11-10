دوليه

يخوض الكويت اليوم مواجهة قوية أمام العربي القطري ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة الأندية الاسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية لغاية 17 نوفمبر الحالي، فيما يلعب في المجموعة ذاتها زاغروس الايراني مع الشارقة الاماراتي.

وفي المجموعة الثانية يلعب العربي ممثل الكويت الثاني أمام باربار البحريني، فيما يتواجه الوكرة القطري مع الوحدة السعودي، وفولاذ الايراني مع عمان العماني.

وكان الأبيض حقق انتصاره الثاني في المجموعة أول من امس بفوزه على هاوكس الكوري الجنوبي 32-26 بعد الاول على زاغروس الإيراني 36-24 حيث يحتاج الكويت إلى الفوز اليوم من أجل الاستمرار في التقدم والمنافسة على لقب البطولة.

وتعتبر مباراة اليوم اختبارا جديا للأبيض نظرا لقوة الفريق القطري الذي كان تغلب أول من أمس ايضا على زاغروس 40-24 في اول ظهور له في البطولة. ويتنافس على المراكز الاولى في المجموعة الأبيض مع النادي القطري والشارقة فيما تبدو حظوظ النادي الكوري وزاغروس بعيدة جداً لضعف مستوييهما.

ويأمل مدرب الكويت منير حسن في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في اللقاء وهو يملك الاسلحة اللازمة لمواجهة العربي بوجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم أفضل العروض.

أما بالنسبة لممثل الكويت الأخر العربي فانه تلقى هزيمتين امام عمان ، والوكرة وهو ما اضعف موقفه بصورة كبيرة في المنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة، كما انه يخوض اليوم مواجهة صعبة جدا أمام باربار القوي.

