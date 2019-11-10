دوليه

واصل القادسية مسلسل التفريط بالنقاط عقب تعادله للمرة الثالثة على التوالي مع السالمية 1-1 في المباراة التي جرت بينهما الخميس الماضي في المرحلة السادسة من الدوري الممتاز، ليبقى في مركز الوصافة برصيد 12 نقطة وأما السالمية فاصبح رصيده 11 نقطة في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة وضع الاصفر نفسه في موقف صعب وسيجعله يندم كثيرا على تلك النقاط في الجولات القادمة وخصوصا انه كثيرا ما كان يبدأ بالتسجيل وسرعان ما يفرط بذلك.

وامام السالمية نجح الأصفر في التسجيل مبكرا في اول دقيقتين وتوقع الجميع بأن القادسية سيخرج بكمية وافرة من الاهداف على ضوء السيطرة التي فرضها على مجريات اللقاء في الشوط الاول بعدما فرض لاعبوه شخصيتهم وحضورهم على الخصم وقدموا مستوى لافتا ولكن هذه الجمالية لم تكتمل حيث تسابقوا على اهدار الفرص وكأنهم في ماراثون في كيفية اضاعة الفرص بدءا من احمد الظفيري الذي تفنن في انهاء الكرات السهلة خارج المرمى مع تهور من البرازيليين لوكاس غاوتشيو ورونينو وهذا ما كلف الفريق خسارة نقطتين بعدما تعرض مرماه لهدف من كرة سهلة سددها بدر السماك مرت على يسار احمد الفضلى دون ان تكون هناك تغطية من فهد الانصاري او من قلبي الدفاع .وتلك النتيجة يتحملها بالمقام الاول لاعبو القادسية الذين يبدو انهم يرون ان كعبهم عال على خصومهم من خلال اسرافهم بالاستعراض باللعب وكثرة التمرير للكرات.

فهذه الالعاب ممتعة وتطرب المتابع لكن ما الجدوى منها ان لم تكن هناك ترجمة فعلية لها وتكون نهايتها بالشباك، كما يلاحظ هبوط اللياقة البدنية لدى اغلب افراد الفريق وتحديدا بدر المطوع وفهد الانصاري وضاري سعيد وسلطان العنزي واحمد الظفيري وهذا ما ينعكس على الفريق سلبيا حيث عرف السالمية استغلال تلك الثغرة عندما عمد المدرب سلمان عواد على الايعاز للاعبيه بالضغط في وسط ملعب القادسية وبالذات في الجهة اليمنى ما ارهق ضاري سعيد. ولذلك على لاعبي الاصفر ان كانوا يريدون المنافسة ان يركزوا ويتركوا الاستعراض و«التفنن» غير المجدي، وعلى الجهاز الاداري ان يعمل مع المدرب على علاج تلك الحالة وكذلك ايجاد حل لمشكلة اللياقة البدنية والبحث عن رأس حربة يحسن انهاء الفرص بدلا من عملية الترقيع التي يقوم بها المدرب الاسباني بابلو فرانكو.

