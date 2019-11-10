وطن النهار

ملبورن- «كونا»: اكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح ان وزارة الخارجية بشكل خاص والمؤسسات والجهات الحكومية كافة بذلت جهودا مضنية بغية تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على سمعة الكويت الخارجية من اي شائبة تتعلق بالارهاب.

وقال الصبيح في تصريح ادلى به لـ «كونا» على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الارهاب ان الكويت كانت ولاتزال عنصرا فاعلا في التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب.

اوضح ان الارهاب بات يسبب قلقا كبيرا للمجتمع الدولي لانه ظاهرة يصعب التنبؤ بنتائجها لافتا الى ان الكويت تسعى مع نظرائها من مختلف دول العالم الى ان تكون سياستها الداخلية تواكب التوجه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، مبينا انه في اطار حرص الكويت على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع انشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع وكلف وزارة الخارجية إدارة أعمالها اضافة الى إقرار المجلس للقانون رقم 106 المعني بمكافحة الارهاب.

واوضح الصبيح ان وزارة الخارجية تسعى بشكل دائم وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم الى تنسيق المواقف الدولية في مجال مكافحة الارهاب.

وذكر ان الكويت تعد عضوا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حيث تترأس احدى المجموعات المنبثقة عن هذا التحالف وهي مجموعة منع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى مناطق النزاع كرئاسة مشتركة مع تركيا وهولندا، مؤكدا انها تعتبر شريكا أساسا في مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا له وأنشئ بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، لافتا الى ان المركز يهدف الى تتبع كل من يشتبه فيه بتمويل الإرهاب سواء من الأفراد أو الكيانات بغض النظر عن الجنسية.

وقال ان الكويت حرصت على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 والخاص بإنشاء القائمة الوطنية وتصنيف الكيانات والأفراد مؤكدا حرص الخارجية على ان يكون لها متابعة حثيثة ولصيقة لكل من يشتبه فيهم على المستوى الوطني في مجال تمويل الإرهاب، مفيدا بان الكويت تعمل حاليا بشكل جدي على تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يتعلق بعضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن اوضح الصبيح ان الكويت خلال العضوية حرصت على ان تدعم جميع القرارات الصادرة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وعودة المقاتلين الأجانب وحماية حقوق الإنسان.

وذكر انها عملت مع نظرائها في مجلس الأمن على توحيد الموقف الدولي تجاه الارهاب إذ لا يمكن التعاطي مع الإرهاب بشكل مهادن لافتا الى ضرورة ان يكون الموقف الدولي متماسكا وموحدا في مواجهة الإرهاب بغض النظر عمن يقف وراءه او شكله او حجمه.

وكان المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الاٍرهاب انطلق في وقت سابق من يوم الخميس الماضي بحضور وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون ومشاركة نحو 76 دولة ومنظمة دولية واقليمية متخصصة.

وترأس الوفد الكويتي في المؤتمر سفير الكويت لدى استراليا منذر العيسى وضم اضافة الى الصبيح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالانابة غازي العبدالجليل.

وبحث المؤتمر على مدى يومين اخر التطورات بشأن بيئة تمويل الإرهاب ومكافحة المعاملات المجهولة ومعالجة مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بانظمة الدفع الجديدة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص اضافة الى تعزيز عملية تتبع وشفافية المنظمات غير الربحية.

