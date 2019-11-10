وطن النهار

نيويورك- «كونا»:- اكدت الكويت الخميس الماضي اهمية العمل الشرطي في «عمليات السلام سواء عبر تحقيق انتقال سلس ما بعد النزاع او في بناء القدرات واصلاح القطاع الامني بما في ذلك المؤسسات الاصلاحية».

وقال نائب المندوب الدائم لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مفوضي شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام «عندما نتحدث عن عمليات متعددة الأبعاد فهي قد أنشأت لتستجيب لنزاعات تتعدد أبعادها وبالتالي أثرها على المجتمعات الأمر الذي يستلزم تنويع أدوات حفظ السلام لتتلاءم مع كل بلد على حدة».واشار الى ان مجلس الأمن اقر عبر قراره رقم 2382 بأهمية النظر في تضمين العمل الشرطي عند النظر في إنشاء عمليات حفظ السلام.

واوضح المنيخ انه مع تطور طبيعة النزاعات يتطور حفظ السلام وتتغير الحاجات والتوقعات من العمل الشرطي في ظل الالتزام بمبادئ حفظ السلام «ولذا فمن الأجدر الاهتمام بدراسة مسألة عدم الانتظار حتى نهاية انتشار عمليات حفظ السلام حتى ينظر في جدوى نشر شرطة الأمم المتحدة»، داعياً الى الاسترشاد بالقرار الدولي 2382 وضمان العمل الشرطي حسب كل حالة عند النظر في إنشاء علميات السلام.

واعرب المنيخ عن تقديره العالي لدور الدول المساهمة «بقوات او بشرطة وبجهودها لتأهيل ومواصلة تدريب حفظة السلام الذين تنشرهم». واكد ان للمرأة دوراً مهماً في جميع مراحل النزاع وللشرطة الأممية النسائية مساهمة بارزة في التواصل مع المجتمعات المحلية والضحايا وتقديم المواساة والحماية بشكل لا يتحقق دون مشاركة المرأة في حفظ السلام.

