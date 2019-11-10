وطن النهار

بوخارست- «كونا»: اكد رئيس مجلس الشيوخ الروماني تيودور ميليشكانو حرص السلطات في بلاده على متابعة قضية المواطن الكويتي محمد البغلي المفقود منذ العام 2015 . جاء ذلك خلال لقاء عقده ميليشكانو مع سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري في مقر مجلس الشيوخ الروماني.

وقال السفير الهاجري في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء ان الاجتماع تناول اخر مستجدات قضية المواطن الكويتي المفقود في رومانيا منذ اغسطس 2015 مشيرا الى انه دعا الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصيره لاسيما ان القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت.

واضاف ان المسؤولين الرومانيين حريصون على متابعة هذه القضية الانسانية وكشف ملابساتها.

واشار الى انه جرى ايضا خلال لقاء رئيس مجلس الشيوخ الروماني بحث تعزيز اوجه التعاون البرلماني وتبادل زيارة الوفود البرلمانية بين البلدين لافتا الى رغبته بزيارة الكويت.

يذكر ان رجل الاعمال محمد البغلي اختفى في ظروف غامضة في قرية (كييا) بمقاطعة براهوفا شمال العاصمة بوخارست في اغسطس 2015.

