وطن النهار

بمشاركة أكثر من 300 متسابق ومتسابقة، نظمت السفارة الأميركية النسخة الثالثة من سباق الركض والمشي على مسافة 5 كيلومترات في مجمع البوليفارد، في ختام فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا».

وقالت شاري ستاوت الملحق التجاري في السفارة الأميركية: الهدف من الفعالية هو تشجيع الركض والحياة الصحية في الكويت».

وأضافت ستاوت: « الفعالية كانت عبارة عن سباق مشي وركض على مسافة 5 كلم بمشاركة أكثر من 300 متسابق من مختلف المستويات بداية من الهواة وصولا إلى المحترفين، نحن سعداء بالتواجد هنا ولاحظنا مدى الحماس الشديد من المشاركين».

وأشارت إلى هناك العديد من الفعاليات الرائعة هذا العام ضمن مهرجان اكتشف أميركا السنوي السابع، كانت البداية بمسيرة على الدراجات النارية فوق جسر الشيخ جابر الأحمد هذه الفعالية كانت أيقونة هذا المهرجان شارك بها أكثر من 150 راكبا للدراجات بالإضافة إلى جلسات حوارية، ويعد الموسم الحالي من أنجح مواسم اكتشف أميركا.

