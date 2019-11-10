وطن النهار

اكدت وزاره الصحة ان معدلات الاصابة بالسرطان في الكويت تقع ضمن المعدلات المنشورة بتقارير الوكالة الدولية لبحوث السرطان في مدينة ليون في فرنسا، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعتبر المرجعية الدولية لمؤشرات معدلات الاصابة بالسرطان في دول العالم.

واشارت الوزارة في بيان لها الى الأرقام المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول اعداد حالات السرطان في الكويت هي احصائيات تغطي فترة زمنية تزيد عن عشر سنوات للمواطنين والمقيمين من الجنسين، وليست حالات جديدة في سنة واحدة.

واكدت ان الوزارة تضع الوقاية والتصدي للسرطان وغيره من الأمراض المزمنة غير المعدية على قمة اولوياتها ضمن الخطة الانمائية للدولة، وبرنامج عمل الحكومة، ومن خلال الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتوافقة مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

من جانب آخر، اعلن رئيس مجلس اقسام الطب النووي د. سعود العنزي عن استضافة وزارة الصحة اليوم لـ «دورة تدريبية» عن «الوقاية من الاشعاع المهني» وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتنظيم وحدة فيزياء الطب النووي برعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي، وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، مشيرا الى انها ستقام في مستشفى جابر الأحمد الصباح الساعة 12 ظهرا، علما بأن عدد المسجلين في الدورة يبلغ اكثر من 100 مشارك من الكويت ومن دول المنطقة.

وذكر في تصريح صحافي بأن الوقاية من التعرض الاشعاعي الطبي المهني ازدادت اهميته واصبح ضرورة ملحة وذلك بسبب الزيادة والطفرة الكبيرة في استخدامات الاشعة في التصوير والعلاج في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.

