وطن النهار

اكد استشاري ورئيس وحدة جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى الاميري د. عبداللطيف التركي انه مثل الكويت بمؤتمر قولدن بريدج الدولي السادس المنعقد بجمورية الصين خلال الفترة من 1-3 نوفمبر الحالي، بدعوة من البرفيسور لي من مستشفى كونمنج الجامعي.

ولفت ان المؤتمر ناقش احدث ما توصلت اليه الدراسات العلمية والبحوث الطبية، عن كيفية التعامل مع حصوات الكلى والحالب من خلال التدخل الجراحي المحدود والمناظير المرنة.

وقال ان 12 استشاريا مختصا شاركوا بالمؤتمر يمثلون اهم المراكز الطبية العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا والفلبين كوريا والهند والنيبال.

وأفاد التركي بانه اجرى عملية جراحية دقيقة بالمنظار المرن بمستشفى كونمنج الجامعي مع فريق من الاطباء تكللت بالنجاح.

