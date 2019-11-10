وطن النهار

أعلن مدير العلاقات العامة والاعلام بمعهد دسمان للسكري طارق عبدالله العريان، عن تنظيم الاحتفال للسنة الثالثة عشرة على التوالي بمناسبة يوم السكري العالمي، وذلك يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الحالي، خلال الفترة المسائية من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً.

وقال ان الاحتفال هو عبارة عن يوم مفتوح حـافـل بالعــديــد من الانشـــطة الترفيهيـة والتثقيفيـة، علاوة على فحوصات واستشارات طبية وغذائية، بالاضافة الى عروض وانشـــطـة ترفيهيـة ومســليـة للعائلات وهدايا وجوائز برعاية كريمة من بيت التمويل الكويتي.

وأضاف العريان في تصريح صحافي، ان الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف انحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم انشطة وفعاليات للتوعية من اخطار مرض السكري، لافتا الى ان المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي «مكافحة وباء السكري في الكويت من خلال ابحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج».

وحث الجمهور من جميع فئات المجتمع لحضور هذا اليوم المميز للاستفادة ممن سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية وشيقة في الوقت ذاته، مؤكدا ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة افراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، وهذا ما نهدف اليه من خلال اقامة مثل هذه الأنشطة، وبالأخص يوم السكري العالمي، حيث سيتواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على اي اسئلة طبية يطرحها الحضور.