وطن النهار

حذرت رئيس لجنة السكر بمنطقة الفروانية الصحية د. عبير الفضل من هبوط مستوى السكر في الدم لمرضى السكري اثناء قيادة السيارة ما يسبب اضطراب في الوعي وفقدان التحكم بالسيارة ينتج عنه حوادث تعرض حياة الناس الى الخطر.

ودعت الفضل في كلمة لها على هامش احتفال لجنة السكر بمنطقة الفروانية الصحية باليوم العالمي للسكر تحت رعاية وحضور مدير منطقة الفروانية الصحية د. محمد عويضة العجمي ورئيس الرعاية الصحية الاولية د. حسين المطيري في مركز الرحاب الصحي ومرضى السكر ممن يستخدمون «الأنسولين» او «الحبوب المحفزة» لافراز الأنسولين قياس السكر قبل ركوب السيارة وحمل جهاز قياس السكر، وايقاف السيارة فورا في مكان آمن عند الشعور بأعراض هبوط السكر، والتي تتمثل برعشة باليد وسرعة ضربات القلب والتعرق الزائد والصداع والدوخة وزغللة في النظر، كما يجب وضع السكريات سريعة المفعول لعلاج هبوط السكر.